Ante el reclamo de la Intendenta, el vice judicializaría presunta incompatibilidad

En la última sesión ordinaria del Concejo de San Isidro ingresó una nota de la intendenta Vilma Ojeda, quien cuestionó al viceintendente y presidente nato del recinto Raúl Figueroa porque, además de su sueldo como autoridad comunal, cobra un haber como personal retirado de la Policía. Por su parte, el funcionario cuestionado expresó que considera que no cobró nada indebido y anticipó que está analizando llevar el caso a la Justicia.

Si bien las diferencias políticas entre quienes el 10 de diciembre asumieron en el Ejecutivo Municipal ya se habrían manifestado después de que ganaron las elecciones, ahora se oficializaron institucionalmente.

Según lo informado por ANP, Ojeda denunció ante los ediles que el vice habría cobrado indebidamente más de $300 mil como funcionario municipal porque, sostuvo, en paralelo seguía percibiendo otro sueldo por otro empleo público del cual se retiró.

En ese contexto, la Intendenta planteó que Figueroa debería devolver lo que percibió como viceintendente e indicó que esos recursos ella podría utilizarlos para mejorar las condiciones laborales de los empleados o bien en proyectos o servicios para la comunidad.

Prórroga

El tema expuesto por Ojeda ingresó en lo que iba a ser la última sesión ordinaria del corriente año. Pero finalmente, según manifestaron desde la Comuna a este diario, fue prorrogada la actividad legislativa hasta el miércoles 19, inclusive.

“Se está analizando el proyecto de presupuesto municipal 2019”, expresó el vice que también es el presidente del recinto legislativo municipal.

En tanto, al ser consultado por El Litoral sobre la denuncia de la Jefa comunal, manifestó que: “Nunca cobré nada indebido. Creo que hay cuestiones políticas de por medio que intentan hacer parecer como que yo cobré algo que no me correspondía y no es así”.

Sobre esto argumentó que “aporté más de 24 años como personal de la Policía y luego me retiré. Esa es la razón por la cual cobro una pensión y lo que me abonan en el Municipio es una retribución por la tarea que estoy desempeñando ahora”. A su vez, agregó que “la Ley Orgánica de Municipios por la cual nos regimos no dice nada al respecto. Pero más allá de eso estamos analizando con mi abogado realizar una presentación judicial porque por ejemplo la restricción que ahora me plantean, no rige para los docentes”. En este sentido, aclaró que “no es nada contra ellos, sólo digo que no entiendo por qué serían diferentes las reglas, considerando especialmente que lo que percibo como pensión es por los años de aporte que realicé. No es parte de un regalo”.

Renuncia

Desde el Municipio manifestaron a este diario que “el Vice habría manifestado a los concejales que no va a renunciar”. A su vez compararon: “Diferente fue la postura que adoptó un funcionario del gabinete que cuando se le informó que había una incompatibilidad porque él tiene otro empleo estatal, inmediatamente renunció”.