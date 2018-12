Banfield: Falcioni, cerca de la despedida; Hernán Crespo sería el nuevo entrenador

El técnico de Banfield, Julio César Falcioni, visiblemente emocionado, dijo que se llevaba “el cariño de toda la gente de Banfield”, en lo que representó el sábado por la noche una despedida anticipada del club sureño.

“Fueron muchos años en el club (este mes se cierra su tercer ciclo: 2003-2005; 2009-2011 y 2016-2018) y conseguimos el objetivo más grande (campeón del torneo Apertura 2009)”, valoró el entrenador.

“Ole, le, ola, la, Falcioni es de Banfield y de Banfield no se va”. “Que de la mano de Julio César todos la vuelta vamos a dar”. Esos fueron algunos de los cánticos de la parcialidad banfileña durante todo el partido en el que el equipo del Sur perdiera frente a Argentinos Juniors (0-1), en su estadio, por la 14ta fecha de la Superliga.

Se hará cargo Crespo

El entrenador Hernán Crespo se convertirá en las próximas horas en el nuevo técnico de Banfield en reemplazo de Julio Falcioni, a quien los dirigentes decidieron no renovarle el contrato.

Según pudo saber la agencia de noticias NA, Crespo firmará con la entidad de la zona Sur del Gran Buenos Aires un contrato por 18 meses y comenzará a trabajar con el plantel a partir del 2 de enero de 2019, día en el cual Banfield iniciará la pretemporada.

El desembarco del entrenador tiene el plus que contará con la presencia de Alejandro Kohan como preparador físico, uno de los más laureados, que ya estuvo en la institución.