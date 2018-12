Boca resistió y triunfó

Boca llega con el pie derecho a la final de la Copa Libertadores ante River luego de vencer a Independiente en el clásico por 1-0. Con un golazo de Edwin Cardona, los de Guillermo Barros Schelotto festejaron en un partido sumamente discutido y vibrante en el Libertadores de América, correspondiente a la fecha 14 de la Superliga.

Nicolás Domingo tuvo la más clara y se lo perdió en el principio, pero el dominio del Rojo se sostuvo durante todo el primer tiempo. Sin embargo, las polémicas fueron lo llamativo de la primera mitad y hubo una por lado: la no expulsión de Emmanuel Gigliotti por una plancha sobre Julio Buffarini y una falta de Lisandro Magallán sobre Silvio Romero en el área, ambas obviadas por el árbitro Darío Herrera.

Ya en el complemento, los dirigidos por Ariel Holan perdieron un poco de rendimiento por cuestiones físicas luego de un gran despliegue. En este panorama, el Xeneize emparejó las acciones y, así como su rival no supo aprovechar la supremacía en la primera parte, hizo todo lo contrario: a los 12 minutos, el colombiano Cardona -quien recién había ingresado- sacó un excelente latigazo desde afuera del área para el 1-0 del visitante.

Después del tanto de Boca llegó rápidamente otra jugada muy discutida: Maximiliano Meza saltó y, ante una mala salida de Esteban Andrada, la metió para lo que hubiese sido el 1-1. Sin embargo, Herrera mantuvo la línea de su flojo arbitraje en Avellaneda y anuló el tanto lícito. En la misma acción, Barros Schelotto se fue expulsado por protestar que Gigliotti debía ver la roja tras una disputa con Paolo Goltz.

De allí en adelante, Independiente volvió a dominar las acciones, pero no supo generar peligro y se consumó la victoria xeneize en el clásico. Así, el equipo del “Mellizo” quedó con 24 puntos en el campeonato, a 6 del líder Racing. Mientras, los dueños de casa se detuvieron en la línea de 22 unidades y perdieron terreno con respecto a la Academia, que tiene un partido más que su eterno rival.