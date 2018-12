Cambá Cuá y Victoria clasificaron al Torneo Federal Regional Amateur

Víctor Sugastti

Cambá Cuá y Victoria de Curuzú Cuatiá se consagraron finalistas del torneo Provincial de Clubes “Francisco Puyol” que organiza la Federación Correntina de Fútbol y, de esta manera, sellaron la clasificación al flamante Torneo Federal Regional Amateur 2019.

El equipo capitalino dejó en el camino a Mburucuyá con un resultado global de 3-1, luego de ganar en la ida como visitante 2-0 y empatar ayer en cancha de Ferroviario 1-1.

Mientras que Victoria eliminó a Apinta de Mercedes. En la ida, la V ganó 2-0 como visitante y ayer empató 2 a 2, para un resultado global de 4-2.

Cambá Cuá deberá visitar Curuzú Cuatiá la próxima semana en el partido de ida, y luego jugará en cancha de Ferroviario de Corrientes para definir al campeón del certamen.

No fue un trámite

El de la víspera no fue un trámite sencillo para El Cambá, porque Mburucuyá jugó decidido a ganar. El equipo del interior tuvo un buen primer tiempo, donde se destacaron Duette, Sandoval y Montenegro, mientras tuvo piernas.

Cambá Cuá fue eficiente en defensa, con Herrera, Montiel y Gómez poniéndole un cerrojo a los intentos de la visita. Esta vez, Almirón no tuvo tanto ida y vuelta, limitándose a marcar su sector.

Solís avisó al inicio con un remate que devolvió el vertical izquierdo y del otro lado, Montenegro sacó un tiro “envenenado” que Lator desvió al córner.

A pesar de las ganas de la fue el Rojo el que se puso en ventaja. Acevedo se anticipó a todos tras el centro de Barreto para empujar la pelota en el fondo del arco.

El equipo del interior no se quedó atrás. Montenegro metió un zapatazo inatajable luego de un centro de Galarza, para el 1-1.

Sobre el final de la primera mitad, Montiel llegó con un frentazo que dejó inmóvil a Todone, que se fue apenas ancho.

El segundo tiempo fue todo de la M, que atacó por todos los sectores. Pero a medida que transcurrían los minutos, los intentos del equipo chacarero eran más desesperados, dejando espacios para la contra de Cambá Cuá, emergiendo allí la figura de Todone para jugar como una especie de líbero, al todo o nada. El local supo aguantar firme atrás y por eso clasificó a la final.

Emotiva igualdad

Victoria tampoco la tuvo sencilla en Curuzú Cuatiá. Apinta comenzó ganando con un gol de Sebastián Cerrudo, pero un minuto después igualó para el local Daniel Avalos. En el inicio del complemento, Cerrudo puso otra vez en ventaja a los mercedeños, pero nuevamente Victoria emparejó enseguida a través de Vera para el 2-2 definitivo.