River se desquitó del Lobo

River Plate superó a Gimnasia por 3-1, con dos goles del colombiano Rafael Santos Borré y uno de Matías Moya, mientras que Matías Gómez descontó para el Lobo en el partido que se jugó en el estadio Monumental de Núñez.

En los primeros minutos, el Millonario hizo valer su idea y de a poco comenzó a llevar peligro al arco de Gimnasia. Primero, Nicolás De La Cruz no llegó tras un buen pase cruzado de Julián Alvarez y luego Rafael Borré se llevó por delante un pase del mediocampista uruguayo desde la derecha.

En la siguiente, el delantero colombiano abrió el marcador con una buena definición de zurda tras un pase exquisito de Alvarez. Luego, Germán Lux respondió bien ante un cabezazo de Jan Hurtado y De La Cruz volvió a estar cerca, con un remate que salió apenas desviado por el palo derecho de Sebastián Moyano.

Gimnasia fue en busca del empate y Lux apareció una vez más para evitar el gol de Hurtado. De La Cruz, de buen primer tiempo, tuvo otra ocasión para ampliar el marcador, que finalmente se daría con otro gol de Borré, después de un rebote en una buena jugada individual de Cristian Ferreira.

En la reanudación, Gimnasia acortó diferencia con un cabezazo de Matías Gómez: Lux llegó a manotear la pelota y se ganó una tarjeta amarilla por protestar que la pelota no había ingresado en su totalidad.

Gimnasia se arrimó en el tramo final, pero encontró a un seguro Lux que respondió en un mano a mano con Hurtado y un cabezazo bombeado de Santiago Rosales. Cerca del final, Alvarez tuvo el suyo, tras pase de Lucas Beltrán, pero el 9 riverplatense no definió bien ante la salida del arquero visitante.

El tercero llegó por intermedio de Matías Moya, quien definió de derecha ante la salida del arquero y cerró el resultado. Así, el Millonario sumó una victoria importante en la Superliga antes del segundo partido de la final de la Copa Libertadores, ante Boca Juniors, el domingo que viene.