San Lorenzo sigue sin reencontrarse con la victoria en la competencia

San Lorenzo, que sigue sin poder reencontrarse con la victoria, empató 2 a 2 en Mar del Plata contra Aldosivi, que consiguió la igualdad sobre la hora, en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha de la Superliga del fútbol argentino.

Los cuatro goles del encuentro fueron convertidos en el segundo tiempo: el local comenzó arriba con un tanto de Lucas Villaba (5m.), San Lorenzo lo dio vuelta a través de Gianluca Ferrari (16m.) y Adolfo Gaich (21m.), y el empate para el equipo del Puerto fue convertido por Cristian Chávez (46m).

El partido se llevó a cabo en el estadio José María María Minella, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

En su tercer partido desde la llegada de Jorge Almirón a la dirección técnica, el club de Boedo dejó escapar el triunfo en el final, y sigue sin poder ganar desde la novena fecha, cuando derrotó 2 a 1 a San Martín de San Juan, todavía con Claudio Biaggio al frente del equipo.

Con este resultado, Aldosivi alcanzó la octava posición, con 20 puntos, mientras que San Lorenzo se ubicó en el puesto 21, con 12 unidades.

En la próxima fecha, que cerrará la primera etapa de la Superliga, el conjunto de Boedo será local ante Estudiantes de La Plata, mientras que el Tiburón visitará a Argentinos Juniors.

Para hoy

Durante la jornada de hoy además se llevarán adelante los siguientes encuentros: 17.10, Tigre vs. Godoy Cruz (Pablo Dóvolo); 19.20, Vélez Sarsfield vs. Rosario Central (Hernán Mastrángelo); 19.20, San Martín de San Juan vs. Unión de Santa Fe (Pablo Echavarría).