Secuestraron 4 autos y 98 motos por falta de casco, papeles y alcoholemia positiva

Desde la dirección de Tránsito de la Comuna informaron que durante las primeras horas del sábado, secuestraron en total 98 motos y 4 autos por falta de casco, documentación y test de alcoholemia positiva, mientras que en costanera Sur no se registraron inconvenientes.

Consultado sobre los operativos que se vienen llevando a cabo, el director de tránsito, Ricardo García, informó que “si bien todavía no cuento con todos los números del fin de semana porque estoy esperando informes, el sábado por la mañana secuestramos unas 98 motos por falta de casco, documentación y 6 fueron retiradas por alcohol en sangre al igual que 4 autos”.

En cuanto a la zona de costanera Sur donde se llevan adelante las recepciones, dijo que “hasta el momento no hemos registrado inconvenientes, pero se observan jóvenes en estado de ebriedad, pero que no conducen y son retirados por mayores de edad”. “Todas las noches estamos realizando operativos en diferentes zonas, por ejemplo en Cazadores Correntinos entre Tacuarí y Guemes; Centenario y Laprida, entre otros” y agregó que “en todos los procedimientos nos acompaña la Policía y el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada”.

En cuanto al choque que sufrió un inspector de tránsito hace dos días, dijo que “el motociclista estaba totalmente alcoholizado. El agente sufrió traumatismo de rodilla grave y traumatismo lumbar y todavía permanece internado”.