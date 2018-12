Un desconocido Boca Unidos dejó su invicto de visitante en Salta

Boca Unidos tropezó en Salta. En su último compromiso del año, el equipo correntino cayó ayer por 3 a 1 frente a Gimnasia y Tiro, que en un solo partido desnudó todas las debilidades del aurirrojo, ya clasificado de antemano a la segunda fase del Torneo Federal A 2018/19.

El partido, correspondiente a la decimoséptima fecha de la zona 4 del campeonato, se jugó en la cancha del estadio “Gigante del Norte” del conjunto salteño, que fue el absoluto dominador del juego, hasta cuando la pelota no estuvo en su dominio.

Contrariamente al encuentro anterior frente a San Martín de Formosa, en el que Carlos Mayor puso en cancha a una mayoría de futbolistas juveniles, esta vez el técnico se inclinó por un mix, con el regreso al equipo de Ricardone, Ojeda, Palma, Mbombaj, Maciel y Núñez.

A excepción de los primeros diez minutos de juego en los que el equipo aurirrojo se posicionó en el campo rival, manejando la pelota al ras del piso, una vez que Gimnasia y Tiro se plantó mejor en el terreno, y que Morete comenzó a manejar los hilos del equipo, ganándole las espaldas a Ojeda, todo cambió.

El “10” del conjunto local jugó e hizo jugar a sus compañeros. Además, encontró los puntos débiles de Boca Unidos, porque una vez que la posesión de la pelota era recuperada por el Albo, las subidas de Hereñú por derecha y Fabio Giménez por la izquierda, provocó el 2-1 a Morales y Ricardone, porque Niz no bajó a tiempo y Mbombaj perdió seguido con el lateral de su sector. De esta manera, cada ataque o contraataque en profundidad que ensayó Gimnasia creó zozobra en el fondo visitante.

Otra variante a la que recurrió el local fue la pelota parada, que ejecutada muy bien por Morete, Boca Unidos no pudo contrarrestar en toda la tarde, porque hubo fallas al tomar las marcas, y también porque el arquero Cabrera no salió casi nunca a cortar los centros.

Después de varias llegadas claras del local, incluido una tapada de Cabrera a un remate de media distancia de Morete y un cabezazo de Ojeda para salvar su arco, cuando Cabrera ya estaba vencido, Gimnasia consiguió merecidamente la apertura del marcador. Morete echó un córner cerrado desde la derecha que Benítez peinó en el primer palo, y por el otro sector llegó Herrera para empujar el gol.

En todo ese primer tiempo, Boca Unidos llegó con peligro en una sola ocasión. Tiro de esquina abierto de Mbombaj, cabezazo de Ricardone para el ingreso por el segundo palo de Morales, quien desde ángulo cerrado intentó definir al segundo palo de Leguiza, saliendo la pelota paralela a la línea de gol.

En el entretiempo, Mayor decidió hacer un par de cambios buscando recomponer la imagen de su equipo. Ingresaron Baroni y Godoy en lugar de Allocco y Niz. En tanto que a los pocos minutos de reanudado el juego, Cáceres suplantó a Ojeda.

Sin embargo, las variantes no tuvieron el éxito esperado. Boca Unidos siguió sufriendo cada centro que cayó a su área. Es así que Martínez aumentó ganando en las alturas luego de un tiro de esquina al primer palo de Morete.

Boca Unidos llegó al descuento por la misma vía. Tiro de esquina de Maciel, la pelota que le quedó a Ricardone, libre de marcas en el área, quien aprovechó el “regalo” de la defensa local para fusilar a Leguiza.

El partido le abrió una esperanza a un equipo correntino que muy poco había hecho para estar a un gol del empate. La esperanza duró sólo unos pocos minutos, porque en un tiro libre desde la izquierda de Morete, Agüero ingresó por el callejón del centro para aplicar un cabezazo de pique al suelo que se transformó en el 3-1.

La visita se adelantó en el terreno de juego buscando descontar, pero cada vez que recuperaba la pelota el local y contragolpeaba, temblaba el fondo correntino, que seguía mal parado. Así, Herrera, Morete, Martínez y Rosso se perdieron aumentar la cuenta, mientras que la visita exigió con una combinación entre Núñez y Larrasabal, desviando al córner Leguiza el remate del juvenil.

Para Boca Unidos fue la primera derrota fuera de Corrientes, y la segunda en toda la primera fase del Torneo Federal A. Es de esperar que la de ayer haya sido sólo una mala tarde del equipo dirigido por Mayor, que ahora tendrá un merecido descanso hasta el 3 de enero, cuando comenzará la pretemporada para afrontar la parte más exigente del campeonato.