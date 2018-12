Victoriano apuesta a un Regatas que crezca en cada presentación

La Liga Nacional de Básquetbol 2018-2019 vive un pequeño receso por las fiestas de fin de año. Regatas Corrientes retomó los entrenamientos de cara a lo que será un enero cargado de partidos que comenzará el viernes 4 frente a Obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entrenador del plantel profesional, Lucas Victoriano, analizó lo que será el reinicio de la competencia y lo que espera de su equipo: “Hay que tratar de ser competitivos en todos los partidos”.

El último cotejo de Regatas fue el miércoles 19 y desde el 4 al 31 de enero disputará 10. “Parece que terminó una etapa antes de este receso y comienza otra donde ya no hay descanso y tenemos que posicionarnos lo mejor posible para tratar de jugar los playoffs de la Liga”, sostuvo el tucumano. “Una Liga muy pareja, con muchos equipos igualados. El objetivo del equipo es ir mejorando partido a partido y ser competitivo todos los días”.

La meta colectiva sigue intacta: mejorar el juego y crecer como equipo. “El objetivo no varió en este descanso, venimos con ilusión de seguir creciendo y sabiendo también que va a ser una liga muy pareja”.

Al Fantasma se le viene un calendario cargado en el mes de enero. Con respecto a ello, Victoriano expresó: “Hay que tratar de ser competitivos en todos los partidos, el tema de la rotación va a ser más influyente por la cuestión física. Debemos tratar de pasar los 10 partidos de la mejor manera, sin pensar que son 10, ir partido a partido tratando de mejorar”.

En cuanto al futuro más cercano, se enfrenta a Obras el 4 de enero y dos días después contra Hispano, ambos de visitante, el coach fantasma apuntó que “la idea siempre es ganar, de local y de visitante. Tratar de jugar de la misma manera en las dos condiciones. Ahora estamos jugando bien de visitante y eso nos ayuda un poco con el tema de la confianza, pero van a ser dos partidos muy difíciles, en los que tendremos que estar concentrados los 40 minutos para poder traernos la victoria en ambas canchas”.

Además, Victoriano hizo un pequeño análisis de los primeros cinco encuentros de la temporada: 1 derrota, en el inicio como local y 4 triunfos. “No empezamos bien, perdimos en casa el primer juego, no lo jugamos bien y tuvimos opciones de ganar con la pelota en nuestro poder. Después, el equipo siguió creyendo en lo que estábamos trabajando, y lo que vamos a trabajar, y pudimos sacar partidos importantes, sobre todo el último, ganar el clásico de visitante nos potencia y nos da confianza”.