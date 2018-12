Buscan a un joven que se ahogó en el Paraná

Un individuo oriundo de la provincia de Misiones, que desapareció en las aguas del río Paraná en la localidad de Ituzaingó, es intensamente buscado y hasta el momento no fue localizado.

El hecho se produjo ayer alrededor de las 14 en una zona conocida como el Club Itá Cuá, en momentos que la víctima mayor de edad, identificada con el apellido Klevestan, estaba con un grupo que había ingresado a las aguas del río Paraná.

Poco después, desapareció de la superficie acuática y al ver que no volvía, dieron aviso a la Policía. De inmediato, efectivos policiales iniciaron un amplio rastrillaje y luego pidieron la colaboración del personal de Prefectura Naval Argentina que se sumó a las tareas de búsqueda, pero hasta el momento no se pudo dar con el cuerpo del joven. En el lugar intervino la Comisaría Primera de la localidad de Ituzaingó.