Un adolescente se suicidó tras una denuncia de abuso

Un joven de 18 años que había sido acusado de abuso sexual por su mejor amiga -quien luego pidió disculpas públicas y reconoció que era mentira- se suicidó hace una semana.

Todo empezó a principios de diciembre, cuando Agustín Muñoz, oriundo de Bariloche, participó de una marcha de mujeres que, bajo la consigna “Nunca más solas, nunca más calladas”, reunió a decenas de jóvenes en el centro cívico para recordar a las mujeres que fallecieron asesinadas y pedir el fin de los abusos.

En esa marcha se leyó una lista de presuntos abusadores. Fue en ese momento que su amiga A. lo denunció por abuso sexual, dejándolo en evidencia frente a los presentes y más tarde en una publicación que se viralizó en redes sociales.

“En el medio de esa marcha gritan su nombre y él quedó estupefacto. Lo primero que atinó fue a correr a casa, llegó ese día desesperado y me contó lo que le había pasado”, contó Silvina Castañeda, madre de Agustín, en diálogo con el portal Bariloche 2000.

“Cuando vamos a buscar la publicación ya se había viralizado. Tomé contacto con esta chica y recapacitó. Teníamos un afecto muy grande con ella y pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo”. En esos mensajes la amiga de su hijo le pedía disculpas y le preguntaba cómo podían arreglarlo. “No quiero más quilombos”, le escribió.

En su redes, Silvina publicó los chats con la joven y las capturas del pedido público de disculpas de A. “Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe como parar la bola”, escribió. “Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las víctimas de violación, abuso y vejaciones”. Y agregó: “¡Y a vos A. que tanto te cuidamos en casa no entiendo como le pagaste a mi hijo su amistad! Pedir perdón no alcanza”.

“Fue un momento de bronca y enojo”, escribió la joven en su cuenta de Instagram, que ya no está activa, para rectificar su denuncia. “No supe ver el límite de esto”. También pidió disculpas “por difamar” y “por mandármela más de una vez en su casa flasheando confianza”. “De los errores se aprende y me las mandé posta”, concluyó.

“Teníamos un afecto muy grande con ella y creo que también fue la razón por la que ella pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo”, dijo Silvina que también contó que Agustín perdonó a A. “porque se querían muchísimo”. Sin embargo, la denuncia no dejaba de viralizarse y su hijo estaba deprimido: “Estuvo muy mal, en cama, no quería comer”.

El domingo 23 de diciembre, en la misma publicación donde posteó los mensajes de la joven y las disculpas, Silvina dio finalmente la noticia del suicidio de su hijo. “Mi hijo murió ayer con su corazón destrozado”, escribió.

Este sábado, los padres de Agustín publicaron un video para pedir cautela y contención respecto de este tipo de denuncias.

“Es de público conocimiento que él se quitó la vida hace unas semanas”, expresó Silvina en la filmación. “Agustín no está, fue una decisión que tomó, drástica, drástica. No recibió la contención suficiente. Pido que se tome conciencia de que estamos jugando con algo muy delicado”.

“Acá estamos acompañados de jóvenes que piden desde el silencio, desde su compañía, que se termine, que se acaben estos escraches que no sirven”, expresó.

Y concluyó: “Yo como mamá, en mi calidad de madre, acompañada de su papá, les pido encarecidamente que cuidemos a nuestros chicos. Que cuidemos a nuestros chicos porque no puede haber un Agustín más”.

Si necesitás ayuda para la prevención de un suicidio, en el país existe la línea nacional gratuita 135.