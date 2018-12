ARA San Juan: Aguad dijo que se "está cerca de conocer la verdad" 

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, declaró este martes que están "cerca de conocer la verdad" sobre el naufragio del submarino ARA San Juan y aseguró que la reparación de "media vida" realizada al buque entre 2008 y 2015 durante la gestión del kirchnerismo, "tiene mucho que ver" con el hundimiento.

En una abierta polémica en plena audiencia ante la Comisión Bicameral, la diputada nacional del FPV y ex ministra de Defensa durante el kirchnerismo, Nilda Garré, acusó a Aguad de tener "intencionalidad política" al brindar esa versión que, según dijo, "no tiene el menor asidero".

Aguad aseguró que pidió "una reunión reservada" porque iba a "exponer a la comisión las posibles causas del naufragio del ARA y esas causas generan responsabilidades" pero su pedido de declarar a puertas cerradas fue rechazado por los legisladores por lo que la reunión fue abierta y con los familiares de los tripulantes presentes.

El ministro aseguró que "mucho tiene que ver el arreglo de media vida" en el hundimiento, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo, en aguas del Atlántico Sur.

"Por eso mi empecinamiento en que está reunión debía ser reservada. Las causas las tiene la Justicia y han sido entregadas a la Justicia", recalcó.

Aguad consideró que tiene la "impresión" de que "algunos no quieren saber la verdad sorbe cuáles son las causas por las cuales naufragó" el buque.

Sobre la actuación específica de Garré, expresó: "Soy de los que piensan que no debía ser parte de esta comisión. No creo que tenga responsabilidad final porque no es responsable de las compras efectuadas por la Armada pero de todas maneras es una sutileza".

Garré refutó luego los dichos del ministro y defendió la reparación efectuada durante su gestión. "Fue una decisión acertada hacerlo en nuestros astilleros y se hizo con tal calidad que la integración del casco resistió los 900 metros", en alusión al hallazgo de la nave a esa profundidad tras un año de búsqueda.

