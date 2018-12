“Significa mucho estar en la final”, remarcó el entrenador Zacarías

El domingo, en el estadio Juan Carlos Vallejos, Cambá Cuá selló la serie semifinal del Provincial de Clubes de Primera División por un marcador global de 3 a 1 sobre Mburucuyá, que le permitió clasificarse invicto a la definición del título principal de la Federación Correntina de Fútbol y además llevarse una de las dos plazas que otorga el certamen para el Torneo Regional Federal Amateur 2019.

Sin dudas una jornada histórica para el equipo de la institución con apenas 32 años de vida social y deportiva, que arrancó este año en la divisional de ascenso de la Liga Correntina y no paró de subir escalones a base de buenos resultados.

Luego de un primer semestre en el que Cambá Cuá concretó un rápido retorno a la División A liguista (había descendido el año pasado), el director técnico Walter Zacarías recaló en la entidad Roja para hacerse cargo del plantel, con altas metas de apuntar al título del Oficial y a una plaza en el Federal Amateur.

El elenco dirigido por Zacarías fue protagonista del certamen Oficial liguista que consagró a Curupay, luego se adjudicó el Cuadrangular clasificatorio al Provincial. Ya una vez dentro del torneo federativo fue avanzando hasta llegar a la final del mismo y junto con Victoria de Curuzú Cuatiá se quedaron con las dos plazas para el Federal Amateur. Ahora ambos equipos definirán el campeonato del Provincial en una llave que comenzará en la Capital.

El entrenador cambacuacero no ocultó su felicidad por la clasificación a la final del torneo federativo. En zona de vestuarios de la cancha de Ferroviario remarcó tras la revancha contra Mburucuyá, que “cuando nos hicimos cargo del equipo de la Liga Correntina sabíamos que había que disputar por dos plazas para el Federal Amateur y hacia allí enfocamos todos los cañones”.

“Por suerte armamos un buen grupo humano, sin el cual no se logra nada, y partido a partido fuimos mejorando, dándole al equipo una fisonomía e identidad y se mejoró mucho”, destacó tras el 1 a 1 del domingo.

El jueves en Mburucuyá el Rojo se adelantó por 2 a 0 en la serie semifinal que terminó llevándose luego de la igualdad dominical. “Significa mucho estar en la final. Hoy no jugamos bien, hubo mucha ansiedad y nerviosismo de querer estar ya en la final y todavía nos quedaba disputar este partido. Pero ya está, lo logramos”, celebró el director técnico.

Anticipándose a la definición del Provincial, frente a un rival habituado a este tipo de compromisos, como lo es el curuzucuateño Victoria, el entrenador expresó que “no lo pude ver a Victoria, pero tengo amigos que sí fueron a verlo jugar, así que vamos a prepararnos lo mejor posible para esta final”.

Victoria eliminó en semifinales a Apinta de Mercedes, por un marcador global de 4 a 2, en una llave que también comenzó con triunfo visitante de 2 a 0.