Asueto por el Día del Empleado Público

Como todos los 4 de diciembre, hoy todos los agentes dependientes del Estado provincial están de festejo por celebrarse el Día del Empleado Público.

Se trata de una jornada no laborable para este sector de los trabajadores. Así lo establece un decreto del Gobierno provincial que fija asueto administrativo para las oficinas estatales.

Los estatales no asistirán a sus correspondientes lugares de trabajo, no obstante, en organismos de atención al público, habrá guardias, por caso en los hospitales.