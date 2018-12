Atlético Mercedes se consagró campeón Provincial de Clubes

Atlético Mercedes se adjudicó la Liga Provincial de Clubes de primera división 2018 que organizó la Federación Correntina, y por lo tanto sacó boletos para participar del Torneo Federal de Básquetbol 2019/20. En el partido decisivo de la serie final, le ganó el domingo a Juventus de Capital por 80 a 69.

El equipo Merengue se hizo fuerte en su tierra. Jugando de local en el estadio de Comunicaciones, definió la serie 2-1, para quedarse con la Copa Challenger Gobierno de Corrientes.

El equipo dirigido por Pablo Mattarolo demostró desde el inicio del juego que no quería dejar escapar la oportunidad. Con un juego más aceitado, se impuso en el primer cuarto 26-10 para comenzar a establecer claras diferencias.

El segundo segmento fue del mismo tenor, con el local dominando las acciones para irse al descanso largo arriba por veinte puntos (45-25). Atlético Mercedes no levantó el pie del acelerador, continuó con la misma intensidad para quedarse con el tercer cuarto por 63 a 39, resultado que le permitía de antemano asegurarse el título.

En el último tramo del juego, el Granate se jugó por la heroica. Con un enorme sacrificio y vergüenza deportiva, se puso a un dígito (63-54 a cuatro minutos para el final), con un parcial de 15-0. No le alcanzó, porque el local volvió a mostrarse competitivo como en los primeros treinta minutos para despegarse 76-61 restando minuto y fracción, celebrando en el cierre el objetivo perseguido a comienzos del certamen.

Cabe recordar que los protagonistas de la final mantuvieron las respectivas localías para forzar la definición. En el primer cotejo, que se desarrolló en Mercedes, Atlético se impuso 76 a 72, mientras que en Corrientes se impuso Juventus 71 a 69.

Título y despedida

Pablo Mattarolo, quien llegó a Mercedes para trabajar en el Club Comunicaciones, fue el técnico de Atlético, campeón provincial de clubes.

“Ahora me voy. Estoy eternamente agradecido a Mercedes por todo lo que me ha brindado, tanto Comunicaciones que me trajo y al que le debo todo, porque me permitió ser parte de Atlético, y también a La Crema por el cariño que me ha brindado en este poco tiempo”, señaló el técnico plantense en la entrega de premios.

El entrenador mostró su agradecimiento “a la ciudad por la experiencia y lo que he aprendido tanto en el básquet como de la vida, pero tengo que volver a La Plata por unas cuestiones familiares. Voy a apostar a la vida en familia y lejos no se puede, así que me voy, aunque nunca me voy a olvidar de esto. Y como dice el chamamé: Adiós Ciudad de Mercedes”, se despidió.