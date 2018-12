Festival y movida solidaria para colaborar con Melody

Melody Núñez es una beba sonriente de once meses de edad que desde hace algunas semanas se encuentra internada en el Hospital Garrahan por un tumor terminal, situación por la cual sus padres reajustaron sus actividades diarias para poder acompañarla en el tratamiento. En este contexto, la solidaridad no tardó en aparecer, ya que músicos y vecinos del barrio Punta Taitalo organizan un festival musical para colaborar con la familia Núñez ya que no cuentan con obra social.

Uno de los músicos que participa de la movida solidaria, Pablo Cerdán, expresó a El Litoral: “Estamos organizando un festival musical a beneficio de Melody, una beba correntina que se encuentra internada desde hace varios días en el Hospital Garrrahan. La idea es colaborar con mercadería, pero cualquier ayuda viene bien para solventar los gastos allá en Buenos Aires, nos preocupa sobre todo porque no tienen obra social”. En relación al evento, indicó que se realizará “el próximo domingo 16 de diciembre en el barrio Jardín (en las Violetas y Alelí) todavía estamos sumando artistas”.

La familia Núñez está integrada por el matrimonio junto a cinco niños, de diferentes edades y la más pequeña del hogar es Melody, quien ahora se encuentra en Buenos Aires en compañía de su mamá.

Familia

“Tuvimos un camino muy difícil porque Melody estuvo internada desde septiembre en el Hospital Juan Pablo II sin saber lo que tenía. Incluso recibimos una denuncia por abuso, porque al parecer el tumor se encuentra alojado en la zona de la vejiga y el colón pero ellos no sabían. Después de visitar varias veces a psicólogos y otras consultas, recién en octubre le detectaron la enfermedad en una biopsia y retiraron la denuncia. El informe final dice tumor terminal, y por la gravedad la derivaron al Hospital Garrahan”, relató Daniel Núñez, el padre de la beba.

Con un poco más de ánimo en su voz, Daniel precisó que “ahora está evolucionando al tratamiento. Mi esposa está en Buenos Aires con ella, y nos dijeron que tuvo una mejoría. El miércoles o viernes, comenzarán de nuevo con las quimios. Yo estaba con ellas pero regresé a Corrientes porque tenemos cuatro hijos más que todavía están yendo a la escuela, pero están terminando las clases así que me estoy preparando para viajar. Nos sentimos muy contenidos por el apoyo de la comunidad, alguien del Gobierno nos brindó un lugar para hospedarnos y ahora nos enteramos del festival. Estamos muy agradecidos”.

Si bien tanto vecinos como músicos organizan el festival solidario, independientemente aquellos que deseen colaborar también pueden comunicarse al número de Daniel: 379 407-7261.