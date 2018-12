Las estaciones de servicio no atenderán en las fiestas de fin de año

Con el objetivo de que los trabajadores del sector puedan pasar junto con sus familias y también por cuestiones de seguridad, las estaciones de servicio de todo el país no atenderán al público en las fiestas de fin de año: los surtidores no estarán habilitados, y sólo contarán con guardias de emergencia, tanto en la Navidad como en Año Nuevo de 22 a 6, por lo que se recomendará a los conductores vehiculares que tomen las previsiones necesarias a la hora de cargar el tanque de los rodados.

Tanto en la Nochebuena como el Año Nuevo las estaciones de servicio no despacharán combustibles, exceptuando casos especiales de emergencia como ambulancias, vehículos policiales o bomberos. En Corrientes la iniciativa se aplica desde hace varios años en los comercios por acuerdo entre los empresarios dueños de las bocas de expendio y el gremio que nuclea a los trabajadores de las playas de abastecimiento.