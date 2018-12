Pablo Moyano: “Estamos cansados de ser perjudicados por la intervención política”

El vicepresidente primero de Independiente, Pablo Moyano, afirmó ayer que el club es "perjudicado por la intervención política" luego de los fallos arbitrales ante Boca en la derrota por 1 a 0.

"Estamos cansados de ser perjudicados por la intervención política. A Independiente lo agarramos mal, hicimos un esfuerzo terrible para tener un buen estadio, un buen plantel, pero hay que salir a decir las cosas porque sino quedamos como unos tontos", manifestó Moyano en diálogo con TyC Sports.

El hijo de Hugo Moyano, presidente de Independiente, no se comunicó con el árbitro Darío Herrera, cuya labor quedó en observación por dos penales no cobrados y un gol anulado a Maximiliano Meza por una supuesta infracción al arquero Esteban Andrada.

"No hablamos con Herrera, ¿qué le vamos a decir? Estamos cansados de ser perjudicados por la intervención política. Esto pasa porque el presidente de Independiente es el más opositor al gobierno y lo que están haciendo es descarado", apuntó Pablo Moyano."Está todo mezclado, lo político y lo deportivo", concluyó el vicepresidente primero de Independiente.