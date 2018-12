Presupuesto: el oficialismo busca acuerdos y el PJ consultará a los jefes comunales

Con la sesión de la Asamblea Legislativa, inició ayer el periodo extraordinario en la Legislatura con el Presupuesto 2019 como único tema. El oficialismo buscará consenso porque requiere de los dos tercios para autorizar un empréstito por 7 mil millones de pesos. El PJ se reunirá hoy con el Consejo Provincial partidario y consultará a los intendentes peronistas sobre el impacto del proyecto en las arcas locales.

Con la presencia del Vicegobernador Gustavo Canteros y el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, sesionó ayer la Asamblea Legislativa que dio inicio al periodo extraordinario en la Legislatura de Corrientes. Estuvieron presentes la mayoría de los integrantes de ambas cámaras. El acto formal comenzó cerca del mediodía y en este ámbito se definió que Diputados sesionará el miércoles a las 10 y el Senado a las 11. En el medio, las conversaciones para avanzar con el tratamiento del proyecto que se fijó en 68.477.522.172,71 pesos para el ejercicio del año entrante.

Sin embargo, aún no hay consenso respecto de algunos aspectos del expediente, como así del empréstito por 7 mil millones de pesos. Esta mañana, a las 11 se reunirá el Consejo Provincial del PJ, intendentes peronistas y legisladores justicialistas para analizar el impacto de los números en las arcas comunales.

“Así como está, no vamos a aprobar el Presupuesto”, dijo a El Litoral el diputado por el PJ, Ernesto “Tito” Meixner quien expresó observarán algunos puntos de la iniciativa. “Primero queremos escuchar la opinión de los intendentes y del Consejo Provincial”, manifestó el legislador.

El diputado cuestionó las cifras del endeudamiento. Además, uno de los temas que “preocupa extremadamente” son los montos que se prevén destinar a servicios de la deuda para 2019. “No sabemos por qué se prevé pagar una enormidad. No sabemos si es para amortizar la corrida cambiaria o las altas tasas de interés”, indicó. Básicamente, el PJ buscará información respecto de las cifras que se contemplan destinar a los pasivos vigentes.

Otro de los puntos que analizan están vinculados con los tributos que se coparticipan y los que no, que están en el Pacto Fiscal, aún sin refrendar en la Legislatura provincial. “Creemos que equivocadamente, con intención o sin intención, el Gobierno no tomó todos los tributos que se coparticipan a las provincias en el Presupuesto”, señaló, refiriéndose a impuestos como Bienes Personales, por ejemplo, cuya modificación se tratará en extraordinarias en el Congreso de la Nación. El legislador indicó que los Municipios recibirían aproximadamente 400 millones de pesos menos en materia de coparticipación.

Para despejar dudas, el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, se reunirá hoy, a partir de las 18,30 en el Salón de Acuerdos de la Legislatura con diputados, en una reunión ampliada. Es decir, trasciende la invitación a los integrantes de la comisión de Presupuesto.

“Se va a realizar una reunión ampliada, con todos los señores diputados para que tomen apuntes y hacer la consultas que consideren necesarias”, informó a El Litoral el diputado por la UCR, Héctor López. El legislador, indicó que están conversando con todos los sectores para avanzar con el consenso necesario y aprobar el Presupuesto.

“Estamos conversando con los partidos, con los monobloques, para, si no es por unanimidad, sacar por mayoría el Presupuesto”, dijo. El punto de discusión será el empréstito ya que requiere de los dos tercios, es decir, de votos de la oposición. El mayor desafío será el Senado donde los espacios están prácticamente equilibrados.

“Creemos que el presupuesto es absolutamente equilibrado, que se basa fundamentalmente en la salud, en la educación y en la producción”, manifestó López. “Salvo el tema de la autorización del crédito, que se utilizará en caso de necesidad, no habría inconvenientes por la mayoría en acompañar el Presupuesto”, indicó.

“No podemos decir que este miércoles se va a dar media sanción. Se debe lograr el diálogo, los acuerdos necesarios”, dijo ayer a Radio Dos el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Chaín.

“Es sano trabajar sobre un presupuesto aprobado para toda administración”, expresó ayer el senador provincial por la UCR, David Dos Santos. Este explicó que los integrantes de la Cámara alta ya cuentan con una copia del expediente para comenzar con el análisis, prácticamente en simultáneo con Diputados. El proyecto ingresó en la última semana del periodo ordinario a la Cámara baja provincial. Se podrá analizar hasta el 21 de diciembre.