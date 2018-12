Tassano lamentó el rechazo al empréstito pero aclaró: “Vamos a seguir adelante”

El intendente capitalino, Eduardo Tassano, encabezó ayer el acto oficial realizado al conmemorarse el Día del Médico en homenaje a José Ramón Vidal y a los médicos caídos en la epidemia de fiebre amarilla en 1871.

La ceremonia tuvo lugar en el monumento ubicado en la plaza La Cruz, y concluida la misma, el jefe comunal dialogó con la prensa sobre lo ocurrido la semana pasada con el tratamiento y aprobación del Presupuesto 2019 por parte del Concejo Deliberante.

“Con o sin endeudamiento vamos a salir adelante”, aseguró Tassano, al referirse a la decisión tomada por el legislativo comunal que aprobó el Presupuesto en general, pero por el rechazo del bloque opositor no prosperó el artículo 7, que requería el aval para la toma de deuda.

“Sabemos que siempre el presupuesto es una cuestión difícil y en la cuestión del endeudamiento hay diferencias de criterios. Nosotros teníamos aprobada una posibilidad de tomar un empréstito en el transcurso de este año, pero no lo hicimos porque las condiciones financieras no lo ameritaban”, afirmó en contacto con Radio Dos.

También remarcó: “Nos hubiese gustado tener esa herramienta parea seguir consolidando temas de infraestructura”.

Y en este mismo sentido, agregó: “Vamos a seguir trabajando. Tenemos objetivos claros y en las últimas lluvias quedó en claro: hay una coordinación, un trabajo preciso. Resistencia estuvo anegada durante varias horas, y nosotros tuvimos inconvenientes sólo unos minutos”.

Por último, reconoció que “falta mucho”, pero enfatizó “estamos en la dirección correcta”.