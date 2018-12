Promulgaron el Presupuesto nacional 2019

Lo hizo a través del decreto 1094/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial y que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La disposición promulga la ley 27.467, también publicada en la presente edición del Boletín, que contempla déficit cero una inflación interanual promedio de 23%, una caída de la economía de 0,5% y destina más de 70% de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.

El proyecto supone un valor para el dólar, en promedio, de 40,10 pesos.

Entre otras cuestiones, prevé que la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social crecerá 38,9%, al superar los $ 4,82 billones; que se aumentarán los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social 34,2% y que el consumo privado caerá alrededor de 1,6%.

El Presupuesto contempla que la deuda pública a fin de 2019 representará 87% del Producto Interno Bruto (PIB), con un stock de US$ 315.698 millones.

Así, las necesidades de financiamiento llegarán a US$ 38.900 millones de dólares, con US$ 2.500 millones de nueva deuda, refinanciación de US$ 20.100 millones; US$ 11.700 millones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros US$ 4.600 millones de organismos internacionales.