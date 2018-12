Un pleno al búfalo

TEXTO Y FOTOS: ESTEBAN MONTGAILLARD.-

A fuerza de buenos resultados productivos en el campo, la empresa Caldenes SA decidió dedicarse íntegramente a producir búfalos en la Estancia “San Antonio”, que se encuentra en cercanías a la localidad de Loreto. Actualmente cuentan con un plantel de 1.200 búfalas produciendo con excelentes índices de preñez y marcación. Y aunque la pata comercial todavía es un desafío para la especie, desde la empresa afirman que es sólo cuestión de tiempo lograr fluidez comercial para el búfalo.

La Estancia “San Antonio” se ubica sobre la Ruta Nacional 118, cerca de Loreto, en el departamento San Miguel. Es un extenso establecimiento, con muchos potreros anegados, esteros y bañados, en donde la firma Caldenes SA anteriormente tenía un rodeo Braford.

“Yo realmente sufrí el vacuno en estos campos”, aseguró Bernardo Leucke, administrador del establecimiento, y uno de los impulsores del cambio de explotación a la producción de búfalos. Por su conocimiento y los resultados que viene dando la especie, siempre hablando del campo en Loreto, el productor asegura: “no tiene punto de comparación lo que se logra con el búfalo a lo que teníamos que trabajar con el bovino”.

En números ofrecidos por la misma empresa en una jornada a campo realizada a mediados de noviembre, en el marco de la Fiesta Provincial del Búfalo, los números son elocuentes: los índices de preñez del plantel vacuno entre 2012 y 2017 fueron de entre 68% y 87%, pero las mermas preñez-marcación fueron muy importantes, con niveles de 19% a 28%.

Los números del búfalo en los años 2017 y 2018, ya con un plantel consolidado de bubillas, son más interesantes: 83% y 84% de preñez en ambos años, y sólo un 4% de merma. “Solamente a campo, estos animales no comieron ni un kilo de alimento comprado”, agregó Leucke, quien por otro lado explicó que la producción bovina del establecimiento era suplementada con destete precoz y alimento durante gran parte del ciclo productivo.

Durante la jornada que se realizó en San Antonio, la empresa mostró dos lotes de búfalas en producción: bubillas preñadas, nacidas en el verano de 2016, a punto de parir, que lograron un 91% de preñez. Y otro corral con búfalas adultas, con bubillo al pie, preñadas con un 84% de efectividad en el rodeo. Las crías de estas búfalas, próximas a destetar, con un peso promedio de 241 kilos.

“Estos dos rodeos sintetizan la performance del búfalo en estos campos”, señaló el administrador de Estancia San Antonio, quien agregó que “son índices que con el vacuno es imposible pensarlos, siempre hablando a campo y en estos campos”.

Sobre el reemplazo de todo el rodeo bovino por el bubalino, Leucke comentó que “fue difícil convencer a los directores; pero ahora que ven los resultados, no es difícil continuar. Seguramente vamos a ir más hacia adelante”.

Leucke explicó, en este aspecto, que “el búfalo lo único que necesita es manejo: tratarlo bien, recorrer los potreros, andar entre ellos, y cuando trabajas en los corrales tener mucha paciencia”. Respecto a esto, sostuvo que “es un trabajo distinto entre la vaca y el búfalo, pero el búfalo es más fácil, porque hay que ser muy paciente, no hay que alborotar la hacienda, hay que andar nomás entre ellos”.

Otro de los desafíos fue cambiar la manera de manejar el rodeo al personal de la estancia. “A mí no me costó cambiar la manera de trabajar del personal. Yo vivo acá con ellos y lo que enseñás, cuando es verdadero y bueno, y cuando ven los resultados, lo adoptan. Sé que a mucha gente le cuesta, pero hoy nuestro personal está con el chip de los búfalos”.

Decisión

Marina Born, integrante del directorio de Caldenes SA, admitió que como empresa no conocían mucho del búfalo en su momento. Pero que a fuerza de resultados en el campo, el proyecto en la Estancia San Antonio está encaminado y la apuesta es continuar creciendo.

“Al principio teníamos Braford, con muy malos rindes. Así que empezamos con 30 vacas bubalinas, y de a poco crecimos. Estamos muy contentos con los rendimientos económicos que tenemos en la actualidad”, señaló la directora de Caldenes SA.

En este sentido, señaló que “en su momento fue difícil porque nunca habíamos hecho búfalos. Hubo que convencer que ese era el camino. Pero los malos rendimientos del vacuno, nos convencieron más fácilmente, intentar con búfalos en esta zona fue una buena apuesta”.

Asimismo, consideró que “la comparación del búfalo con el vacuno es 10 a 1. No hay mucho argumento para decir sigamos con el vacuno. Y además la empresa compró un campo en La Pampa donde llevamos nuestros Braford, y eso nos ayudó a decidirnos más rápidamente. Por eso el objetivo que tenemos, por lo menos de acá a cinco años, es seguir con el búfalo en este campo”.

Sobre la experiencia de la firma con búfalos, sostuvo que “nosotros estamos en el Norte de Corrientes, en un campo anegado y con muchos bañados; y creo que en estos campos vale la pena incursionar en el búfalo. Es un excelente animal para estos ambientes”, señaló la empresaria, quien además agregó que “también hay este tipo de campos en Entre Ríos y en la propia provincia de Buenos Aires, donde el búfalo no ha sido tan explorado y vale la pena”.

Por último, Marina Born comentó que “tenemos 1.200 bubillas en producción; pero queremos seguir creciendo y calculamos llegar a las 3.000. Lo que nos vaya permitiendo el campo es lo que vamos a hacer”.