La atención en salud mental para familias vulnerables no seguirá el año que viene

Finalmente, el programa que ofrecía atención en salud mental para familias vulnerables de distintos barrios de la ciudad no seguirá en 2019. La medida había sido anunciada en agosto, cuando se suspendieron las atenciones en todo el país debido a un recorte presupuestario por parte de Nación y la falta de pago a los profesionales contratados, más allá de que desde la Dirección Nacional de Salud Mental habían deslizado su posible continuidad, al menos hasta diciembre.

Funcionarios municipales aseguraron a El Litoral que esta atención que se brindaba en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) no seguirá en 2019, al menos como programa nacional. Según detallaron, están trabajando en la implementación de una medida más abarcativa y aclararon que la situación de los trabajadores despedidos está a cargo de Nación.

Los profesionales fueron desafectados en agosto, aunque ya no estaban percibiendo sus haberes correspondientes (por contrato) desde febrero de este año.

De acuerdo con lo que comentaron a este medio, en la última semana estuvieron avanzando en lo que respecta a trámites para cobrar lo adeudado, aunque por el momento no hay nada asegurado.

Vale recordar que familias vulnerables de los barrios Anahí, Pirayuí, San Antonio Este y sus adyacencias, dejaron de recibir esta asistencia en salud mental hace un poco más de tres meses. Además, la baja del programa afectó a 88 profesionales de la provincia, de los cuales 8 se desempeñaban en la Capital.