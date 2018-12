Piasentini se reunió con diputados por el Presupuesto y el PJ objeta el empréstito

El oficialismo buscará la adhesión de los socios electorales del PJ para avanzar hoy con el tratamiento del Presupuesto 2019. Ayer, los diputados escucharon los fundamentos técnicos del proyecto, de la palabra del ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. El peronismo, por su parte, se abroqueló para objetar el endeudamiento y reclaman recursos para los municipios, el sistema de transporte, y la autarquía del Poder Judicial.

El Presupuesto 2019 es el único tema de extraordinarias. Su tratamiento podría empantanarse, principalmente en el Senado donde las fuerzas están prácticamente equilibradas, por un pedido de crédito por 7 mil millones de pesos, el cual requiere de los dos tercios de ambas cámaras. En Diputados, el oficialismo avanza en las conversaciones, principalmente con los monobloques socios electorales del PJ en 2015, en cuyas manos quedarán las definiciones para allanar el tratamiento de la llamada ley madre. Entre ellos, de la liberal Any Pereyra y del radical renovador, Diego Pellegrini.

Las conversaciones seguirían hoy en labor parlamentaria y desde el oficialismo indicaron a este diario que la intención es avanzar esta semana con la iniciativa. En tanto para esta mañana, a las 10, está prevista la sesión para fijar día y hora.

Ayer, el ministro de Hacienda expuso los detalles técnicos del expediente en una reunión ampliada en el Salón de Acuerdos de la Legislatura. Rivas Piasentini señaló ante los legisladores, tal lo expresara el mensaje que sustenta el proyecto, que expone un crecimiento en diferentes valores, tendiente a adecuar la situación provincial, al rango inflacionario del país y al valor del dólar estadounidense. Sustentado, además, en un marco de responsabilidad fiscal.

“Es muy importante para el Ejecutivo poder transmitir a todos los sectores de la Provincia, en este caso a los legisladores, que la propuesta del Presupuesto del Gobierno es superadora, que avanza, en dirección a la modernización del Estado, que es ni más ni menos que apuntalar una mejor prestación de servicios a todos los correntinos”, expresó el titular de la cartera económica provincial.

Por su parte, el PJ objetó el pedido de crédito por 7 mil millones de pesos. Incluso, ayer se reunió el Consejo Provincial para pronunciar su rechazo. De esta manera, el partido instruyó a sus legisladores a no acompañar el empréstito.

A través de un comunicado, que se redactó tras un encuentro ayer en la sede partidaria, con la presencia de intendentes peronistas, el justicialismo recomendó la aprobación general del Presupuesto pero con modificaciones. Estas apuntan a garantizar una recomposición salarial para los empleados públicos, la autarquía financiera del Poder Judicial, el sostenimiento de la tarifa social eléctrica y la coparticipación a los municipios, sin deducciones.

Además, instruyeron a rechazar el empréstito, como así a gestionar la sanción de la ley de paridad de género. La iniciativa quedó para 2019 pese al reclamo del Colectivo de Mujeres por la Paridad.

Rivas, por su parte, expresó: “El endeudamiento es para obras de infraestructura, fundamentalmente en los municipios, y la autorización es sobre 7 mil millones de pesos, en un presupuesto de 68 mil millones de la misma moneda, es decir es de alrededor del 1 por ciento, por lo que no hay ningún riesgo para las arcas provinciales. Asimismo quiero que se visualice que estamos gestionando financiamiento para apuntalar la modernización de áreas, como el IPS con un programa de digitalización en perspectiva, la Dirección General de Catastro de la misma manera y el Registro de la Propiedad, áreas estas que mejorarían de manera muy importante la prestación del servicio”.

El diputado del PJ, Félix Pacayut, manifestó a El Litoral que preocupa al espacio la retención de recursos coparticipables. Asegura que hay aproximadamente 400 millones de pesos que no se giraron al Municipio de Capital.

También, señaló que no se contempla la tarifa social eléctrica, como así, sólo 63 millones de pesos para el subsidio al transporte urbano de pasajeros. “Los 63 millones de pesos son pocos para distribuir en los ocho municipios que cuentan con sistema de transporte”, señaló el legislador.

Otro de los aspectos que marcaron los legisladores del peronismo es la autarquía del Poder Judicial. “Lo que está en el proyecto de presupuesto sólo alcanza para pagar los 12 sueldos y aguinaldo de los empleados judiciales”, acentuó Pacayut. “Esto significa que el Poder Judicial va a tener que pedir partidas al Ejecutivo”, indicó.

En cuanto a los intereses de la deuda, esta conforma un número considerado elevado para el justicialismo. “Nos endeudamos para destinar a la caja”, expresó a Radio Sudamericana el diputado Martín Barrionuevo, quien anticipó acompañará la decisión de no votar el empréstito.

El ministro de Hacienda, en tanto, expresó que el Gobierno “necesita contar con esa herramienta, en tiempos como el que corren, caracterizado por una economía con alteraciones, es necesario tener a mano la posibilidad de financiamiento que garantice la continuidad de una Provincia en crecimiento, que por otra parte se muestra con gran solvencia para hacer frente a este tipo de articulación”.