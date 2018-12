San Martín compartirá grupo con los finalistas de la edición pasada

La Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) confirmó los grupos y las fechas de la edición 2019 de la Liga de las Américas, en la que San Martín hará su presentación durante el primer fin de semana de febrero.

La liga continental comenzará el 18 de enero. La etapa de grupos, cuatro zonas en total, se completará entre el 8 y el 10 de febrero.

El Rojinegro formará parte del Grupo C, junto a equipos de calibre como el actual campeón defensor del título, San Lorenzo de Almagro, el finalista de la edición pasada, Mogi Das Cruzes de Brasil, y Animas de Valdivia, Chile.

El Cuadrangular de esta zona, con sede a confirmar, se jugará entre el 1 y 3 de febrero. El elenco correntino no tiene programación de Liga Nacional para esa fecha, por lo tanto no deberá rediseñar su calendario del torneo argentino que comenzará este sábado para los dirigidos por Sebastián González (debutan como locales frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia).

El Grupo A, el primero a disputarse entre el 18 y el 20 de enero, lo conformarán Paulistano de Brasil, Atenas de Córdoba, Malvin de Uruguay, y Titanes de Barranquilla, Colombia.

Durante el 25 y 27 de enero se disputará el Grupo B conformado por Capitanes de México, Soles de Mexicali de México, el Campeón Liga Sudamericana 2018 (Instituto de Córdoba o Franca de Brasil), y Real Estelí de Nicaragua.

El último en disputarse será el Grupo D (8 al 10 de febrero) con la participación de Leones de Ponce de Puerto Rico, Guaros de Lara de Venezuela, Universitarios de Panamá, y Capitanes de Arecibo de Puerto Rico.

En la primera fase, los equipos se dividieron en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno y jugarán en formato de todos contra todos durante tres días. Los mejores dos equipos de cada grupo clasificarán para la fase semifinal.

En la fase semifinal, los ocho equipos clasificados se dividirán en dos grupos de cuatro para jugar en formato todos contra todos. Los dos mejores elencos de cada Cuadrangular avanzarán al Final Four, donde se determinará el campeón de la competencia.

Los anfitriones de los Grupos preliminares serán anunciados en los próximos días.