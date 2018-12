“Como llevar los negocios de hoy  a su crecimiento exponencial?

Por Magister Graciela Satóstegui



Al menos tres razones nos hacen pensar que el modelo lineal no durará otro siglo: cambios demográficos y culturales, mejoras tecnológicas y cambio climático / escasez de recursos. Los cambios culturales avalan la preferencia del consumidor por el goce del bien por encima de su posesión, siendo particularmente notoria esta conducta en las generaciones jóvenes (millennials), quienes en pocos años más serán la mayor parte de la población económicamente activa.

Explorar un nuevo modelo económico se hace cada vez más necesario ante la acentuada inestabilidad actual en la economía global y el aumento de datos reales que muestran una creciente escasez y sobreexplotación de recursos. Surge como búsqueda fundamental en el rendimiento de los mismos, explorar nuevas formas de reutilizar los productos o sus componentes. Y regenerar de otra mejor manera sus valiosos materiales, tanto como la energía y mano de obra.

Nuestra actual economía industrial utiliza el modelo de consumo lineal de recursos basado en el patrón “extraer-utilizar-desechar”. Las empresas cosechan y extraen materias primas, las utilizan en la fabricación de productos, que luego venden al consumidor, quien lo desecha cuando ya no le sirve para su propósito original.

En contraposición a lo anterior, se viene acelerando la adopción de un concepto probado, que es el de Economía Circular. Sistema industrial restaurador o regenerativo por intención y por diseño. Sustituye el concepto de “caducidad” por el de “restauración”, se desplaza hacia el uso de energías renovables, eliminando el uso de químicos tóxicos, que perjudican la reutilización, y el retorno a la biosfera, y busca en su lugar, la eliminación de residuos mediante un diseño optimizado de materiales, productos y sistemas y, dentro de estos, modelos de negocios.

Utiliza los conceptos de: “poder del círculo interior”, se refiere en minimizar el uso de materiales con relación al sistema de producción lineal. Cuanto más corto es el circulo, menor es el cambio en que se debe someter un producto para poder ser reutilizado, transformado o refabricado. Agrega que el poder circular por más tiempo se refiere a maximizar el número de ciclos consecutivos (ya sea reutilización, refabricación, o reciclaje), y/o el período de cada ciclo. Suma el “poder del uso en cascada” que refiere a diversificar la reutilización a través de las fases de una cadena de valor, tal como ocurre en la ropa de algodón, por ejemplo, que se reutiliza primero como ropa de segunda mano, luego pasa a la industria de muebles, como relleno, y finalmente sirve en la construcción como aislante. Sustituyendo un flujo de materiales vírgenes, para que retornen a la biosfera de forma segura. Finalmente el “poder de los inputs puros”, que reside en el hecho de que los flujos de materiales no contaminados incrementan la eficiencia en la recogida y redistribución mientras mantienen la calidad, particularmente de los elementos técnicos, que, a su vez, extienden la longevidad del producto, aumentando así la productividad del material.



Una economía circular no solo "compra tiempo". Además mejora la selección de materiales y concepción de productos (en la normalización y uso de módulos, utilización de materiales puros, diseño para desensamblar fácilmente), esto es el corazón de la economía circular.





Nos habla de modelos de negocio innovadores, especialmente basados en el desempeño. Estos juegan un papel decisivo en mover los productos diseñados para la reutilización en propuestas de valorización muy atractivas para el mercado.





Permiten acceder a la financiación y también a herramientas de gestión del riesgo tanto como desarrollar normativa e infraestructura. Y apoyan finalmente educación y formación, para aumentar la toma de conciencia y crear las habilidades que capacitan la innovación.

Una oportunidad económica que vale billones y que necesita demarcar el nuevo territorio.

Eliminar residuos de la cadena industrial mediante la reutilización de los materiales a su máximo, promete ahorros en costos de producción y una menor dependencia de recursos primarios. También se argumenta que los beneficios de la economía circular no son únicamente operacionales sino también estratégicos, y no sólo para la industria sino también para los clientes, convirtiéndose tanto en fuente de eficiencia como de innovación.

El cambio ha comenzado. Nos preguntamos qué ocurre al respecto en nuestra región y país?

Nuestra economía actual parece atrapada en un sistema en lo cual todo ocurre desde la dinámica de producción y contratos. Hasta la normativa y las pautas de comportamiento favorecen un modelo lineal de producción y consumo. Sin embargo, este modelo se está debilitando bajo la presión de diversas tendencias poderosas y disruptivas.

Sabemos de las presiones recientes sobre los precios de los recursos, por lo que las empresas ya reconocen la necesidad de integrar la sostenibilidad y los standares ambientales. Gracias a un rendimiento mayor de los recursos, parece probable que las inversiones en negocios circulares serán sistemáticamente premiadas frente a aquellas que adopten el principio de “extraer-producir-desechar”.

Por otra parte, la tecnología de la información está abriendo nuevas oportunidades para el cambio. Estos conocimientos actualmente tan avanzados, localizan materiales en cualquier parte de la cadena de suministro, identificar productos y fracciones de materias e mostrar la situación y el estado de un producto durante su uso. Por ejemplo, utilizar tecnología RFID (Identificación por Radio Frecuencia) en la selección de ropa y textiles al final de su vida útil, favorece el uso en cascada de cada tipo de materia textil para aplicaciones más apropiadas y de mayor calidad.

Las actuales preferencias de los consumidores gradualmente favorecen al acceso sobre modelos nuevos de consumo. Esto último va apareciendo y emerge fuertemente. Los modelos de uso cooperativo o las redes de colaboración y uso compartido que generan más interacción entre los usuarios, vendedores y productores, están aumentando.

Ejemplos de la economía circular en Europa, China y Japón:

En el manifiesto publicado por la Plataforma Europea para la Eficiencia de Recursos (EREP) presentado en Diciembre del 2012, los miembros acordaron que “La Unión Europea no tiene más opción que promover la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y finalmente, regenerativa y circular”. No verter residuos en el 2020, sin tener que recurrir a los sistemas de incineración con recuperación de energía, promoviendo la ventaja económica de los modelos de negocio circular. Por su pate Japón enmarcado dentro del concepto de “establecer una sociedad basada en los ciclos de los materiales” en su sistema de políticas, se centra en la gestión del residuo y en la conservación de recursos. Como regla , los materiales recuperados son utilizados en la fabricación del mismo tipo de productos cerrando el círculo de producción, en una economía genuinamente basada en el reciclaje. En tanto China su enfoque, pone al termino “economía circular” como un concepto genérico que involucra diversas actividades con el objeto de reducir, reutilizar y reciclar materiales en procesos de producción, distribución y consumo. En este caso China, respecto a la economía Circular, hasta ahora ha supuesto una aplicación limitada de diseños innovadores de productos, y modelos. Se alinean con el objetivo último de desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos naturales y la degradación ambiental, es un posible terreno fértil para el trabajo futuro de la economía circular más integral.

Economía Circular/Bio Masa/ Corrientes:

Se está de demostrando cómo el aprovechamiento de la biomasa, supone enormes ahorros y ventajas para la provincia, lo que la s posiciona como modelo regional. Contraponiéndose a un modelo productivo basado en combustibles fósiles y el vertido sistemático de materia orgánica, concepto que en las que empresas forestales correntinas se está modificando.



En la economía circular la biomasa es clave, la valorización de biomasas contribuye, y podría hacerlo a mucha mayor escala, con los objetivos sobre la Economía Circular publicados. El aprovechamiento de las biomasas de todo tipo existentes favorecería a la utilización de nuestros recursos de una manera más inteligente y sostenible, cooperando a cerrar el círculo de los ciclos de vida de los mismos, aportando beneficios tanto a la economía como al medio ambiente pues, además de sustituir a combustibles fósiles, la valorización de biomasas ahorra muchísimas toneladas de CO2 y metano, mitigando el cambio climático. Sería interesante y útil averiguar si no se están tomando en consideración estos conceptos, por causas de desconocimiento, ligado a que también, en el caso de alcanzar los objetivos de la economía circular, estarían o no en el marco normativo vigente.

La materia orgánica cuyo coste está contenido en residuos y productos agrícolas, forestales, ganaderos, industriales y en la fracción orgánica de la basura municipal se está desperdiciando, cuando su beneficio económico permita cerrar el círculo de los recursos, aprovechando al máximo subproductos y residuos, a la vez que contribuya a generar importantes beneficios socioeconómicos y medioambientales para Corrientes será una interesante fuente de ingresos provinciales y para los empresarios del sector.

Apostar por la valorización de biomasas es apostar por la economía circular, y a la mitigación del cambio climático. En definitiva, por la generación de empleo y riqueza de forma sostenible, haciendo uso de recursos propios. A partir de acciones concretas, comunitarias, es que pueden aplicarse modelos ambientalmente sustentables. Los saberes, la riqueza que cada pueblo tiene no solo en el plano material, sino en el plano ético, como el de la cultura correntina, de conocimientos ancestrales, será el pasaporte hacia la economía circular, economía en escala humana, palabras de Christian Felber economista austríaco que nos visitara últimamente.

Finalmente, la adopción de una economía circular supone una triple victoria: la creación de empleo, la reducción de la huella ecológica de nuestra economía, incluyendo las emisiones de gases de efectos invernadero y la degradación ambiental del planeta y la reducción del coste de la vida y de la gestión de las instituciones públicas y privadas más cercanas a la ciudadanía como los municipios su población y empresas locales.