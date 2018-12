"Pepe" Sand no continuará en Deportivo Cali

El goleador argentino José Sand no continuará jugando en Deportivo Cali, luego de que el equipo colombiano anunció hoy que no llegó a un acuerdo de renovación con el representante del jugador, subcampeón de América con Lanús en 2017.

"Después de varias conversaciones con el representante de Sand no se llegó a un acuerdo y su contrato no se renovará", detalló el Deportivo Cali en un comunicado de prensa.

Sand, de 38 años, llegó en enero de este año como el principal refuerzo del equipo colombiano y en 39 partidos disputados anotó 14 tantos, tres de ellos en la Copa Sudamericana.

"Agradecemos a Sand su entrega y amor por nuestra camiseta; reconocemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos", agregó el anuncio caleño según lo consignó EFE.

Sand ha jugado, entre otros equipos, en River, Racing, Lanús, Banfield, Colón, Tigre, Boca Unidos, Aldosivi, Belgrano, Tijuana de México, el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos, Deportivo La Coruña de España y Vitória de Brasil.

Lo mejor de Sand se observó en Lanús, en donde fue campeón en el Apertura 2007, con 150 partidos jugados y 102 tantos, totalizando en su carrera 571 encuentros y 244 goles.