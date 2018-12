Carrió insistió con dureza en sus críticas a Cambiemos por las armas

Elisa Carrió volvió a expresar su discrepancia con el nuevo Reglamento General para el empleo de Armas de Fuego, luego de que le adelantó sus críticas a Clarín asegurando que el protocolo “viola los derechos humanos fundamentales”.

“Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos”, publicó en Twitter.

Así, la líder de la Coalición Cívica-ARI respondió a las críticas de algunos sectores de la oposición que aseguran que su postura en contra de que la Policía pueda usar sus armas de fuego sin dar la voz de alto es mera “especulación política”.

“Ni de derecha ni de izquierda. Humanista cristiana”, finaliza el tuit de la aliada de Cambiemos, quien también cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La CC-ARI nacional emitió un comunicado en rechazo al protocolo firmado por la ministra Bullrich y para reforzar la línea expresada por su líder.