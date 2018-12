Choferes de colectivo esperan respuestas a sus pedidos

A menos de 15 días de la medida más fuerte que se realizó en los últimos diez años del servicio de transporte público de pasajeros, desde el sector de los trabajadores autoconvocados de la firma Ersa informaron a El Litoral que se mantienen en alerta ante la falta de cumplimiento de las demandas que el empresariado se comprometió a resolver mediante la intervención de la Subsecretaría de Trabajo.

Además, están a la espera del pago de sus haberes correspondientes al mes de noviembre, cuya fecha límite sería mañana, por lo que no se descarta que tomen nuevas medidas si no se cumple lo que acordaron.

Tras el paro total del servicio durante 6 días que paralizó a la ciudad, los choferes autoconvocados aguardan respuestas a las irregularidades denunciadas en el Subsecretaría de Trabajo.

“Todavía aguardamos que nos entreguen los recibos de sueldo del mes pasado, donde nos aclaren qué es lo que se nos abonó, dado que, comparando, hay diferencias notables de montos entre todos los compañeros”, expresó uno de los trabajadores del volante.

En cuanto a la bancarización de los 150 trabajadores, comentaron que hasta el momento no tuvieron novedades pero esperan que cuando perciban el salario de noviembre vean solucionada esta situación.

En lo que respecta a las intimaciones que recibieron y que habían podido derivar en la pérdida de la fuente laboral, indicaron que “todas fueron respondidas y hasta el momento no hubo noticias en ese sentido”.

Por último, se dio a conocer que hasta el momento no percibieron los haberes del mes de noviembre y que se encuentran expectantes tras las declaraciones de los referentes empresariales acerca de la difícil situación económica que atraviesa la firma, lo que dificultaría el cumplimiento de todos los compromisos asumidos. En este contexto, además, se señaló que el lunes comenzarían a analizar la situación si no perciben sus sueldos.

Cabe señalar que días atrás, desde el sector se manifestaron en contra de un despido de uno de los trabajadores que tuvo un accidente con el colectivo, en el cual resultaron heridos algunos pasajeros.

Mientras que sobre la representación gremial de la UTA aclararon que ellos no se sienten representados, que ya han solicitado la intervención a nivel nacional a fin de que se regularice la situación gremial y se convoque a los delegados como estipula el estatuto.

Se debe considerar que varios trabajadores, tras el paro de servicio, fueron reubicados dentro de la firma y ya no se desempeñan como conductores de los micros.

Vale señalar que la situación se originó por el incumplimiento del pago de algunos conceptos en materia de salarios, que incluyen el 5,7% acordado como parte de la paritaria nacional.