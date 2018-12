Eliminan el piso de 60% de la tasa de interés

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina (Copom) eliminó ayer el piso de tasa de interés de 60% que regía desde el 30 de agosto pasado, tras constatar la “caída significativa en las expectativas de inflación durante dos meses consecutivos”.

“La inflación, según indicadores de alta frecuencia, y las expectativas de inflación, comienzan a mostrar señales de desaceleración”, resaltó el Central a través de un comunicado.

Según el Comité, el promedio de expectativas de inflación para los próximos 12 meses, medido por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), resultó en noviembre de 29%, cuando “había sido de 33,4% a fin de agosto, 32,9% a fin de septiembre y 32,1% a fin de octubre”.

“Esto representa un descenso acumulado en dicho lapso de 4,4 puntos porcentuales en la expectativa de inflación a 12 meses”, mientras también se observa “un descenso en la medición de la expectativa de inflación a través de la mediana (2,9 puntos porcentuales)”.

El piso de tasa de interés, ahora suprimido, se introdujo “bajo el régimen monetario anterior y fue ratificado en oportunidad del lanzamiento del nuevo esquema monetario el 26 de septiembre”, recordó el Copom.

En ese momento, explicó, “el Bcra priorizó mantener el compromiso previamente asumido, aun cuando este piso limitara el carácter puramente endógeno que tiene la tasa de interés en un régimen de agregados monetarios”. La decisión se vincula asimismo con el sobrecumplimiento de los objetivos de base monetaria en octubre y noviembre: los promedios mensuales de la base fueron $19.000 y $15.000 millones menores a la meta de $1,27 billones, respectivamente.

El comunicado señala que “el Bcra seguirá actuando con cautela durante los próximos meses”, para lo cual el Copom planea “sobrecumplir también la meta de diciembre”, en un mínimo de $16.000 millones, cifra que “preserva el sobrecumplimiento logrado en los últimos dos meses”.

El Comité definió asimismo la estrategia de intervención a aplicar en caso de que el tipo de cambio se encuentre fuera de la zona de no intervención.

“Tal como se anunció, si el tipo de cambio se ubica por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del Bcra”, se indicó.

Estas licitaciones serán este mes de hasta USD 50 millones por día y el acumulado mensual no podrá exceder el 2% de la meta. Todas las resoluciones fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del Copom.