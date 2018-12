Melconian cuestionó a los CEO del Gobierno

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó ayer que el presidente Mauricio Macri “tiene claro el rumbo económico” que se debe adoptar aunque, una vez más, cuestionó a los responsables de llevar a cabo esas medidas que “están más pendientes de las planillas de los CEO” que de los resultados concretos para lograr el definitivo despegue de la Argentina.

“La transición está saliendo bien porque evita una disrupción financiera, pero dependemos de que el mundo no joda (refiriéndose a la volatilidad de los mercados internacionales) ni que Cristina (Kirchner, la ex presidenta) aparezca 10 puntos arriba en las encuestas porque ahí se nos cae la estantería”, afirmó Melconian durante un seminario financiero en la Bolsa de Comercio.

Melconian se mostró convencido de la necesidad de alcanzar acuerdos políticos y judiciales de cara al futuro, particularmente para avanzar con reformas tributarias y laborales para ingresar en el mundo de la competitividad.

“Tienen que alinearse al programa la política y la Justicia, los jueces deberían prestar especial atención a todo lo referente al ordenamiento Nación-provincias. Y la política, si es que queremos un país competItivo, debe acordar en materia tributaria y laboral. De hecho, esta ley laboral no puede continuar”, opinó el ex funcionario del Gobierno.

El economista, además, fue crítico del rol que tuvo el Banco Central durante esta gestión, sin hacer distinción de conducciones: “El Banco Central es un templo de fe porque no le dan los números y, entre otras cuestiones, tiene patrimonio neto negativo. Hay que limpiar su balance, no ensuciarlo, porque las reservas de libre disponibilidad rondan los USD 20.000 millones. No podemos volver ni a las Lebac y a las Leliq”.