Rattazzi contra las tasas: “Así sólo ganan los especuladores”

El presidente de Fiat Chrysler Automobile (FCA), Cristiano Rattazzi, sostuvo ayer que con el nivel actual de tasas de interés “no se venden autos, la economía se enferma y sólo ganan los especuladores”.

Además, el empresario arremetió contra los gobernadores por no querer reducir el impuesto a los Ingresos Brutos y aseguró que su actitud “no es federalismo, es estupidez”.

“Cuando la tasa de interés está en el 70%, olvidate de que haya ventas de autos”, indicó el hombre de la industria automotriz en el seminario Perspectivas Económicas 2019 organizado por la revista especializada Bank Magazine en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

Rattazzi afirmó asimismo que “cuando le das a un plazo fijo una tasa del 55%, tenés una economía enferma”, y sostuvo que “por ahora los que ahorran en pesos son los grandes especuladores, que pueden ganar plata en un determinado periodo”.

Señaló que “sólo los profesionales pueden hacerlo, los chiquitos pueden perder mucho si lo intentan”, y estimó que “el ahorro en pesos será posible en 10 años”.

El empresario evaluó que “el Banco Central está yendo por el camino correcto” y añadió que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “está haciendo las cosas bien, pero es una lucha larga”.

A su criterio, “tienen que desaparecer los impuestos distorsivos” y remarcó que “Ingresos Brutos es un impuesto muy distorsivo, sobre todo para las pymes”.

“Los gobernadores dicen que necesitan esos recursos, que no pueden bajar ingresos brutos”, recordó el ejecutivo y afirmó que “los gobernadores deben cambiar su actitud, no es de federalismo, es estupidez”, aseguró Rattazzi.

A su vez, estimó que “hay que cambiar 85 años de malas costumbres”.