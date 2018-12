Donald Trump insultó a su ex secretario de Estado

"Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario agregó que Tillerson era "tonto como una roca" y lamentó que no pudo deshacerse de él "lo suficientemente rápido".

"Era un vago. Ahora es totalmente otra historia, gran espíritu en el Departamento de Estado", recalcó Trump, quien se encuentra de regreso de un viaje a la ciudad de Kansas City (Misuri) para participar en un acto de agentes de Policía.

Tillerson, ex presidente de la petrolera ExxonMobil, fue destituido en marzo de forma fulminante tras un año de tensiones con el presidente estadounidense.

Trump reaccionó de está manera a unas declaraciones previas de su ex secretario de Estado en las que éste aseguró que "muy a menudo" tenía que advertir al presidente de que no podía poner en marcha algunas de sus políticas porque "violaban la ley", informó la agencia de noticias EFE.

"Fue un reto para mí, que provenía de un ambiente disciplinado y orientado a los procesos como ExxonMobil, trabajar para un hombre que es bastante indisciplinado, que no le gusta leer, que no lee los informes que se le entregan", describió Tillerson en declaraciones reproducidas hoy por la cadena televisiva CBS.