El ex entrenador del seleccionado argentino Sub-20 de fútbol, el cordobés Hugo Tocalli, dijo ayer en Bahía Blanca que “da vergüenza que nos sacaron el Superclásico para llevarlo a Europa y es raro”, en referencia a la superfinal del domingo en la que Boca y River Plate deberán definir la Copa Libertadores de América en España.

“Es raro, vergonzoso, el otro día yo estaba con la familia preparado para ver un clásico en el que no quise ir a la cancha porque quería verlo con mis nietos, con mi familia y ver eso me puso muy triste”, agregó a Télam el director técnico de 69 años, actual coordinador de las divisiones inferiores de San Lorenzo.

Tocalli afirmó que “me puso muy triste por el fútbol y porque dos presidentes de instituciones tan importantes que se estén peleando para ver si se juega o no se juega”.

“En mis catorce años de selección y dos años de selección mayor me tocó recorrer el mundo y esto se sabe en todos lados”, agregó.

También afirmó: “Lo primero que dicen es ‘son cosas que hicieron los argentinos’” y “todo esto le hace muy mal al fútbol y me da bronca”.