BASQUET

JUVENTUS Y

SAN MARTIN RUMBO

A BAHIA BLANCA

Los planteles de Juventus (U13) y San Martín (U17) participarán desde mañana en la fase final del Campeonato Argentino de Clubes, que tendrá como sede las instalaciones del club Bahiense del Norte de Bahía Blanca.

Mañana, Juventus jugará una de las semifinales del U13 frente a River Plate, mientras que San Martín tendrá como rival al local, pero en la divisional U17. El plantel Rojinegro que viajó hacia el Sur de Buenos Aires es el siguiente: Franco Méndez, Joaquín Romero, Ignacio Dezuliani, Juan Gerometta, Federico Cáceres, Dylan Bordón, Tomás Molina, Octavio Ortman, Augusto D’Andrea, Cristian Pérez, Ramiro Vallejos y Franco Alegre.

VOLEY

SEGUNDO PUESTO PARA REGATAS

EN PUERTO TIROL

Los equipos masculinos de voleibol Sub 15 y Sub 17 de Regatas Corrientes se quedaron con el subcampeonato interprovincial en el Torneo Aniversario de la Escuela Municipal de Voley, que se concretó en Puerto Tirol, Chaco.

En la categoría Sub 17, Regatas Corrientes logró el subcampeonato tras perder en la final frente a San Lucía por 2 set a 1. En tanto que en la categoría Sub 15, el equipo Remero perdió la final frente a Relax de La Escondida por 23/25 y 22/35.

ATLETISMO

MEDALLAS EN

EL SUDAMERICANO

DE AREQUIPA

Elías Espinoza cosechó una medalla de Oro en la prueba de Salto en Largo y una de Bronce en carrera de 80 metros en el Torneo Sudamericano de Atletismo Adaptado, que se está realizando en Arequipa, Perú.

En tanto, Lautaro Molina se alzó una presea de Plata en carrera de 80 metros y una de Bronce en Salto en Largo.

Los dos deportistas correntinos pertenecen a la Selección Argentina de Atletismo Adaptado. El Sudamericano está reservado para jóvenes de 12 a 14.