Analizan otorgar un bono a los trabajadores goyanos

El intendente de Goya, Ignacio Osella, en diálogo con radio Ciudad manifestó: “Estoy conversando con el Gobernador para ver si podemos hacerlo. Vamos a tratar de que sea el mayor plus posible para los empleados municipales, pero lo cierto es que estamos viendo los números y seguramente en el transcurso de esta semana que viene vamos a hacer el anuncio”.

Sobre esto, el Jefe comunal insistió: “Existe la posibilidad del plus, queremos que sea el mayor posible, pero no es un tema tan sencillo. Necesitaríamos la ayuda del Gobierno provincial para que el monto sea suficientemente importante”.