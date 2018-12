Benedetto negó solidaridad de los jugadores de River

Darío Benedetto, uno de los referentes del plantel de Boca, se refirió a la agresión sufrida en el traslado al Monumental para la revancha con River y subrayó que “a mí nadie me escribió nada y en las seis horas que estuvimos en el vestuario no apareció ninguno del plantel de River”.

Aunque la superfinal ahora tenga el glamour de una Madrid otoñal y otro marco como el célebre Bernabéu, testigo de un partido histórico para el fútbol argentino, los ecos de lo sucedido en el Monumental aquel sábado siguen retumbando en el plantel de Boca.

Benedetto mencionó que “se hablaron muchas cosas, nosotros queríamos jugar en el Monumental. Le sacaron a todos los hinchas, tanto a los de River como a los de Boca, poder festejar con su gente”, dijo finalizada la primera práctica de Boca en tierras españolas.

Después habló de la final del domingo: “Es un privilegio jugar en el Bernabéu. Acá no va a haber ventaja para ninguno. Queremos darle una alegría a la gente de Boca que vino de Buenos Aires e hizo el esfuerzo para esta acá”.