Choferes esperarán el pago de haberes para desactivar el paro de colectivos del lunes

Desde la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertaron ayer que por la falta del pago de los salarios de noviembre, los choferes del transporte público de pasajeros comunicaron formalmente la realización de un paro por 24 horas del servicio de transporte público de la ciudad para el próximo lunes. Ante la advertencia del gremio que nuclea a los colectiveros, el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), que tiene a representantes de la Municipalidad, las empresas, la UTA y concejales capitalinos, se reunió y, con el objetivo de desactivar la medida de fuerza, acordaron esperar hasta esta mañana a que se abonen los subsidios nacionales y los pagos de la Comuna para poder depositar los salarios y así destrabar tanto el conflicto como el paro del lunes.

A las 11 habrá una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia a la espera del depósito de los subsidios nacionales y el posterior pago de los salarios, ya que en caso contrario, la UTA llevará a cabo el paro del transporte público de pasajeros por 24 horas durante el lunes.

El secretario general de la UTA Corrientes, Rubén Suárez, manifestó ayer en diálogo con El Litoral que ante la falta del pago de los salarios correspondientes a noviembre por parte de las empresas de transporte público urbano, comunicaron formalmente que el lunes 10 de diciembre realizarán un paro del servicio de colectivos por 24 horas. El gremialista indicó que las firmas informaron la imposibilidad de abonar los haberes debido a la falta de acreditaciones de los subsidios nacionales, situación que motivó el anuncio de la medida de fuerza para la próxima semana.

Ante la advertencia de la UTA, ayer por la tarde hubo una reunión del Simu donde las partes lograron un compromiso de mantener en stand by la medida de fuerza hasta el mediodía de hoy, a la espera de que en el transcurso de la mañana se depositen los subsidios nacionales y otros pagos adeudados por la Comuna que permitirían el abono de los salarios para los trabajadores e impedirían la medida de fuerza. Durante el encuentro se firmó un acta de compromiso donde el Poder Ejecutivo Municipal se comprometió a pagar hoy los montos correspondientes a noviembre y los subsidios respectivos al pago del Boleto Estudiantil de la Sube.

Asimismo, hoy a las 11 habrá una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia donde la UTA y representantes de la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) aguardarán no sólo el pago de los montos municipales, sino también los subsidios al transporte emitidos por el Gobierno de la Nación. En tanto, desde el gremio señalaron que aguardarán si hoy se acreditan los salarios adeudados para los choferes, ya que de lo contrario llevarán a cabo el paro de colectivos por 24 horas del lunes, medida que ya fue comunicada al organismo de contralor provincial.

Desde el Simu manifestaron que la incertidumbre sobre el sistema de pago de subsidios nacionales para el transporte durante el próximo año repercutirá aún más en el actual debate por el aumento del precio del boleto del transporte público local.

Vale recordar que los colectiveros estuvieron de paro entre el 15 y 20 de noviembre y no prestaron servicio en la ciudad.