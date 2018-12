Colombi afirma que Macri ganará en primera vuelta

El ex gobernador Ricardo Colombi consideró ayer que en 2019 Mauricio Macri ganará las elecciones en primera vuelta. “No hay otras opciones y es lo que espera la Argentina, la situación va a mejorar y se debe seguir trabajando porque no hay otro camino”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

Fue muy crítico con la oposición: “Son todos lo mismo, fueron todos kirchneristas”. “No hay otra opción porque lo demás es volver al pasado con distinta careta”, aseveró.

Consultado por el tema del proyecto del Presupuesto 2019, el senador dijo que la intención es analizar la iniciativa para aprobarla en la próxima sesión. “Antes de fin de año va a estar aprobado”, expresó Colombi.

“La provincia necesita recursos por fuera del Presupuesto normal porque hay obras fundamentales, como rutas que necesitan tratamiento y se necesitan recursos extras”, dijo sobre el pedido de endeudamiento por parte del Gobierno.

“Hay que ser responsables a la hora de pedir créditos y se deben tomar para infraestructura y no para gastos corrientes”, comentó.

“La representación de la mujer es natural, más allá de una ley o de las demandas y esto no va a hacerle tener más o menos derechos”, agregó respecto a la paridad de género.