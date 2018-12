Después de 17 años, municipales recuperarán parte del sueldo, pero en base al valor histórico

“Bronca e impotencia” fueron dos de los adjetivos que más utilizaron los trabajadores (activos y pasivos) que hace 17 años mantienen un litigio con la Municipalidad de Saladas y que ayer fueron notificados que les rechazaron un recurso in extremis. Esto implica que si bien cobrarían lo que les deben, la base de cálculo será de $163,27 por mes, que es el monto que regía cuando les suprimieron parte de sus haberes.

“Cuando en octubre pasado el Municipio no se presentó en la audiencia de mediación en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para poder conciliar lo que nos debe hace tantos años, confiamos en que finalmente esto se resolvería a favor de los trabajadores. Pero hoy (ayer) nos notificamos del último fallo que dictaron días atrás y no lo podemos creer”, expresó a El Litoral uno de los trabajadores querellantes que junto con otro compañero retornaban a Saladas para comentarles lo sucedido al resto de sus pares.

En este contexto recordaron que en marzo del año pasado, el STJ dictaminó que la Comuna debía devolverle a los trabajadores lo que les había retenido de sus haberes. Pero tras aquella buena noticia, recibieron la planilla que el Municipio presentó para especificar cuánto abonaría a cada uno. Allí, se dieron cuenta de que el monto había sido calculado en base al valor histórico, es decir, teniendo en cuenta la cifra que recibieron hasta 1997: $163,27. Por eso, los trabajadores apelaron ese dictamen judicial porque “si el Municipio no hubiera eliminado ese ítem, ese monto se hubiera actualizado”, argumentaron en aquella oportunidad.

Nuevo dictamen

En respuesta a esa nueva presentación, el STJ el 9 de mayo del año pasado emitió la resolución Nº 109 en la que, entre otros conceptos, manifestó que al condenar al Municipio sólo analizaron si se ajustaba o no a derecho el cese del pago del ítem cuestionado. Asimismo, señalaron que los demandantes “no impugnaron la manera en que se liquidaba el rubro, no señaló error en aquella suma fija e invariable que cobraba sino solamente se agravió en que dejó de pagarse de manera arbitraria”.

Fundamento que fue objetado por los trabajadores querellantes, quienes volvieron a realizar una presentación: esta vez un recurso in extremis.

Precisamente, para tratar de conciliar a las partes, el STJ convocó a una audiencia de mediación. “Pero el Municipio no asistió y según nos dijeron tampoco presentó un escrito fundamentando por qué no lo hizo”, insistieron. Al mismo tiempo agregaron: “Ellos no fueron y directamente pagarán lo que quieren. Tenemos mucha bronca porque consideramos que es injusta esta situación”.

Haciendo referencia en este punto al rechazo del recurso in extremis que ellos realizaron como querellantes. Los argumentos esgrimidos por la Justicia para adoptar esa postura, serían los mismos que expusieron en el rechazo de la apelación.

Cansados

Si bien los trabajadores ahora podrían intentar llevar el caso a la Corte Suprema, “la verdad es que todos estamos cansados. Esta causa tiene más de 17 años y durante este proceso ya fallecieron siete compañeros nuestros”, manifestaron a El Litoral desde el grupo de trabajadores que se reunieron ayer para analizar los pasos a seguir. En este sentido indicaron que “continuar con este proceso implicará no sólo gastar más dinero, sino que sabemos que serán muchos años otra vez y la mayoría ya no puede seguir en estas condiciones”, admitieron a este medio gráfico.

Por eso, anticiparon que ahora van a exigir al Municipio que les pague cuanto antes. Estimaron que la próxima semana iniciarían los trámites correspondientes en la Municipalidad.