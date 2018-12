En cumplimiento de un fallo, Curuzú habilitó un relleno sanitario y cerró un basural

El Municipio de Curuzú Cuatiá habilitó hoy un relleno sanitario y, en paralelo, cerró un basural a cielo abierto que funcionaba en un predio que ahora será saneado. De esta forma, además de dar cumplimiento a un fallo, avanzan con el tratamiento de los desechos urbanos. Considerando que en septiembre pasado, la Comuna incorporó equipamiento para el reciclado que realizan en la Planta de Manejo de Residuos (Plamares).

En abril del 2017, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Curuzú Cuatiá dio lugar a una acción de amparo ambiental contra la Comuna. Los magistrados en aquella oportunidad argumentaron que hacía varios años, “en forma frecuente, es utilizado por el Municipio para el volcamiento de residuos domiciliarios, los que no reciben tratamiento alguno de disposición final y se hallan en superficie a cielo abierto ocupando tres hectáreas aproximadamente”.

Con base en esto, tal como informó El Litoral, ordenaron a la administración comunal que en 40 días corridos cesarán con el volcamiento de residuos en el basural a cielo abierto y que además clausurarán el predio objetado.

Pero las medidas fijadas por la Justicia no fueron ejecutadas. Por ello, “a los tres días de haber asumido el intendente Irigoyen (José), fue citado porque había una orden judicial que no fue respetada por la gestión anterior”, recordó el viceintendente Guillermo Morandini durante el acto que lideró ayer para habilitar oficialmente el relleno sanitario. Tras lo cual, explicó que el Jefe comunal no sólo concurrió junto con el asesor legal, sino que además presentó un cronograma de actividades destinadas a cerrar definitivamente el basural cuestionado.

Saneamiento e

inversión

Precisamente, en cumplimiento del compromiso asumido en esa audiencia, la actual gestión municipal comenzó a ejecutar una serie de tareas e inversiones.

Sobre esto, luego de transmitir las salutaciones de Irigoyen que no pudo asistir al acto, Morandini precisó que las obras para el relleno sanitario demandaron varios meses de trabajo que lograron efectivizarlo con el apoyo del Gobernador que le concedió un crédito al Municipio.

Ahora, “el basural a cielo abierto ya es historia, el próximo paso es el saneamiento del mismo. Si Dios quiere, este verano no veremos más esas quemas”, destacó Morandi. Al mismo tiempo, rememoró que también invirtieron aproximadamente $7.400.000 en la compra de una cargadora frontal, una chipeadora y una prensa enfardadora. Haciendo referencia al equipamiento que la Comuna incorporó en septiembre pasado.

“Con el relleno sanitario y la maquinaria adquirida, se optimiza el tratamiento de los residuos en la planta, ya que los mismos serán tratados como deben, pudiéndose reciclarlos y de esa manera generar recursos. De modo que Plamares, en poco tiempo, no significará un gasto para el erario público, ya que será autosustentable”, subrayó Morandini. No obstante, señaló que los objetivos podrán cumplirse sólo con un trabajo en equipo que comienza con la separación en origen. Por eso, volvió a pedir la colaboración de los vecinos.

Previo a la alocución del viceintendente, hizo uso de la palabra la coordinadora de Saneamiento Ambiental Municipal Gabriela Crespi, quien agradeció al Rotary Club que -junto con otras instituciones locales- tuvo un desempeño protagónico para un proyecto que se inició en el 2005 pero que, por diferentes cuestiones, no se había continuado.

Recorrida

Concluido el acto, autoridades y pobladores participaron de una recorrida guiada por las instalaciones de Plamares que estuvo liderada por el encargado del lugar, Ramón Quiróz. En ese contexto, además de explicar el proceso de tratamiento, comentó que “diariamente ingresan entre 30 y 40 toneladas de residuos”.

En tanto, agregó que esos desechos son clasificados “por más de 30 obreros que trabajan en tres turnos, desde las 7 hasta las 1 de la madrugada, dejando sólo el material de rechazo que posteriormente es prensado y enfardado”.