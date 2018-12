La Provincia acompañó los festejos por el 403° Aniversario de Itatí

En la costanera local emplazada al margen del majestuoso Río Paraná, se llevaron a cabo los actos protocolares en relación al 403° aniversario de la localidad de Itatí, una de las ciudades más antiguas de la geografía provincial. El Ministro Secretario General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez acompañó al jefe comunal Germán Fernández en representación del Gobierno de Corrientes.

En el inicio de la ceremonia hizo su ingreso la imagen de la Virgen de Itatí, acompañada por los sones de la Banda de Música de la Policía de Corrientes. Luego hizo una invocación religiosa el padre Fernando Guevara, tras lo cual dirigió unas palabras el jefe comunal.

Posteriormente se dio lectura a la resolución municipal de declaración de Ciudadana Ilustre a la notaria María Osvalda Fariña Núñez y se hizo entrega de reconocimiento. Además como ciudadana destacada a María Helga Skogen y reconocimiento (post mortem) al trabajador municipal Toribio De los Santos. También a Petrona Pabla Ruiz Díaz por su labor como trabajadora municipal, recientemente jubilada.

En tanto se reconoció a tres instituciones de la localidad, al Pequeño Cottolengo Don Orione, que cumplió 50 años, a la Escuela Nº 676 Directora Balbina Niella por cumplir su centenario y a la Biblioteca Popular Teresa de los Andes por el trabajo social. Asimismo se hizo entrega de reconocimientos a docentes jubilados en este año, Lidia Yolanda Bonastre, María Ester Del Valle Martínez y María Isabel Gervasoni.

Tras las condecoraciones, el Ministro Álvarez se dirigió a los presentes “es un gran honor representar al Gobierno de la Provincia en esta fecha tan sentida para toda la comunidad, una ciudad con historia, con arraigada fe cristiana que se aferra a los pies de María de Itatí para seguir ratificándose como Cuna de la Fe.

“Cuando uno piensa en Itatí, indefectiblemente piensa en la Basílica por el cual transitan diariamente cientos de turistas y visitantes de lugares cercanos como de aquellos más recónditos del mundo, esto debe ser para todos ustedes su máximo orgullo y algo que debe perdurar por todas las generaciones, el sentido de pertenencia de una ciudad que es reconocida y al que buscan llegar los que pasan por Corrientes”.

Pero también es importante que a la cuestión del turismo religioso, también inviten a conocer otras facetas de esta localidad que está bañada por nuestro imponente Paraná, hablo de sus playas, de sus comidas, de su artesanía, de su música, es decir hay que estar preparados para los tiempos actuales donde el visitante exige ser tratado de la mejor manera y como no hacerlo si sabemos que los Itateños son gente buena, noble, trabajadora, todo depende de ustedes. Como Gobierno Provincial acompañamos y lo seguiremos haciendo todas las iniciativas para que crezcan, con obras, con apoyo al turismo, al deporte, a la seguridad, salud, porque solamente si trabajamos juntos, vamos a poder tener una juventud sana, ajena de los flagelos de la droga, la delincuencia, los malos hábitos. El Gobernador Valdés lo dice en cada lugar donde visita “Corrientes somos todos y todos somos importantes”, no es un slogan de campaña, es lo que queremos que sienta cada uno de ustedes porque NO ESTAN SOLOS

Seguidamente se procedió a plantar el árbol número 403, del Plan Municipal "Una sombra para el peregrino" que se desarrolló durante el último año, para luego dar paso al desfile cívico militar con lo cual se dieron por finalizados los actos.