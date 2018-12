FECORR cerró su año con balances y expectativas positivas para el 2019

Por FECORR estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad, socios, miembros de FECORR Joven, emprendedores, empresarios y representantes de cámaras locales.

En el acto, que se llevó a cabo en la Quinta Las Margaritas, inicio las alocuciones el Presidente de la FECORR Dr. Gustavo Ingaramo realizando un positivo balance de las actividades oficiales del 2018 como las capacitaciones empresariales, la organización del Emprender Nacional y las articulaciones entre los sectores público y privado, delineando los objetivos y las buenas expectativas para el 2019.

En su discurso el Presidente de FECORR agradeció el apoyo del Gobernador Gustavo Valdés, del Vicegobernador Gustavo Canteros y del Intendente capitalino Eduardo Tassano, así como también del senador y ex Gobernador Ricardo Colombi, a la organización por parte de FECORR JOVEN del EMPRENDER NACIONAL 2018.

Además Ingaramo auguró para el 2019 un trabajo regional junto cámaras y entidades de provincias vecinas para promover la generación de políticas de desarrollo integrales que ayuden a superar la postergación histórica del NEA.

Para finalizar, agradeció el esfuerzo del Gobierno de la Provincia y del Banco de Corrientes por las líneas de financiamientos a las pymes que se lanzaron hace pocos días, con tasas atenuadas, para paliar la situación recesiva actual y los altos costos financieros.

Cerró sus palabras deseando que el fin de año nos encuentre en paz y que el 2019 signifique para el país, un nuevo paso en la vida democrática, y para las empresas, que volvió el tiempo de ocuparse del desarrollo de sus negocios y del emprender nuevos desafíos.

A su turno el Intendente de la Ciudad Dr. Eduardo Tassano brindó una alocución donde destacó el apoyo de su gestión al sector de la pequeña y mediana empresa local, la coordinación junto al Gobierno de la Provincia para el desarrollo del futuro parque industrial en la zona de Santa Catalina y las acciones de la Comuna para la transformación de la ciudad.

Por último el Gobernador de la Provincia Dr. Gustavo Valdés pronuncio un discurso donde hizo hincapié en que a pesar de la crisis económica por la que atraviesa el país, Corrientes continuará apostando al sector productivo y comercial, a la lucha contra la pobreza, la inversión en materia de tecnología y capacitaciones, y al desarrollo del turismo en el territorio provincial como principales ejes de gestión para el futuro. “Hoy tenemos una provincia con la mirada puesta en el desarrollo para combatir la pobreza mediante las inversiones al sector productivo y la tecnología. Sabemos lo que tenemos que hacer y no abandonamos a los comerciantes y a los productores teniendo líneas claras de gestión para sortear la tormenta. A los empresarios los invito a que inviertan en turismo porque lo que se viene a Corrientes en materia de desarrollo del Iberá es muy importante así como también la continuidad de las obras de infraestructura”, indicó Valdés.

“Vamos a seguir apuntalando a los emprendedores, productores y empresarios para pasar esta crisis porque estamos comprometidos y entendemos que todos somos importantes para construir a Corrientes y espero que el 2019 nos encuentre siendo más productivos”, cerró el Gobernador.

Luego de los discursos la Comisión Directiva de FECORR entregó reconocimientos para el ex Presidente de la entidad Cdor. Luis Malgor, a los dirigentes de la FECORR Joven y a las autoridades del Banco de Corrientes, continuando luego con una amena velada de camaradería.