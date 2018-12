Detenidos tras una falsa denuncia de secuestro

El pasado miércoles, una mujer denunció en Curuzú Cuatiá que su marido fue subido por la fuerza a una camioneta blanca, lo cual sembró un verdadero estupor en esa comunidad. La Policía se movilizó con rapidez, indagó en el vecindario, recolectó pruebas de cámaras de seguridad y finalmente confirmó que el hecho no existió.

“No existió un secuestro, esto lo podemos confirmar en base a las averiguaciones realizadas”, afirmó ayer el comisario mayor Fidel Romero, jefe de la Unidad Regional III de esa ciudad.

La denuncia tal como se presentó alarmó la comunidad.

Es por ello que el comisario insistió ante El Diario de Curuzú que “no existió un secuestro, esto lo podemos confirmar en base a las averiguaciones que se realizaron”.

La posible víctima, una persona de apellido Zárate de 26 años estuvo detenido hasta que ayer al mediodía salió en libertad tras prestar su declaración.

Romero expresó que “la intención nuestra es aclarar a las personas que no existió tal evento de supuesto hecho delictivo que llamó la preocupación de la ciudadanía”.

“Se continúa investigando, ojalá pronto tengamos más detalles sobre este hecho, la intención de la Policía es llamar a la tranquilidad del pueblo, ya que ese evento no sucedido”, remarcó.



En la entrevista

Fuentes policiales reveleron que el pasado miércoles, una mujer que trabaja para una empresa que comercializa cartones, de apellido López (20) denunció un llamativo hecho. Señaló que iba en moto con su marido de apellido Zárate, cuando de pronto paró una camioneta blanca de la cual bajaron dos personas que lo subieron por la fuerza, pero antes le taparon el rostro. La Policía comprobó mediante cámaras de seguridad y testimonio de vecinos que tal hecho no había sucedido.

El presunto secuestrado ese mismo miércoles por la noche apareció sano y salvo y en su descargo argumentó que los supuestos secuestradores hacían eso para amedrentar a su patrón, una persona de apellido Lazcano.

Otro detalle que recogió la Policía es que las características dadas acerca de la camioneta blanca dan cuenta que sería el vehículo que utilizan los integrantes de otra empresa que también comercializa cartones en Curuzú. Desde la Policía resaltaron que intentaron culpabilizar del hecho a la competencia.

El comisario Fidel Romero expresó en este sentido que “la investigación va bien encaminada. La persona femenina que recuperó la libertad fue la que realizó la denuncia al principio, y sería como una supuesta falsa denuncia”, remarcó.

En horas del mediodía de ayer los tres implicados ya recuperaron su libertad, al parecer habrían confesado la trama armada ante las autoridades judiciales.