El 12 podría conocerse la sentencia por la muerte de la bombero Vanesa Saucedo

El próximo miércoles 12 de diciembre podría ser un día clave en el juicio oral que se desarrolla para esclarecer la muerte de la bombero voluntaria Vanesa Saucedo, ocurrido el 10 de marzo del 2017.

Para ese día, aguardan que el único imputado, Carlos Aguirre, pueda prestar declaración, tras lo cual se escucharán los alegatos y finalmente los jueces del Tribunal Oral Penal Nº1 emitirán su sentencia. El abogado querellante Juan Arregín anticipó a El Litoral que pedirá “una condena por homicidio simple”.

En la reciente audiencia, declararon dos peritos quienes brindaron detalles técnicos de los hechos que derivaron en la muerte de la mujer.

Uno de los testigos fue Diego Escobar de la Dirección Científica y Pericias de la Policía de Corrientes. Respondió varias preguntas que le realizaron desde la fiscalía así como de la defensa, quienes querían obtener información respecto a la velocidad que iba la autobomba y sobre el por qué de una “maniobra indebida” que realizó el chofer.

“El conductor tuvo una pérdida del control del rodado. Realizó una maniobra indebida e ingresó a una calle que tenía la señalética de contramano”, señaló el perito.

Aclaró además del relevamiento que se hizo en el lugar del impacto del camión contra la vivienda, las tomas fotográficas y admitió que no realizaron la medición de la velocidad que iba el rodado por falta de elementos para tal fin y agregó que las ruedas de la autobomba “estaban bien”.

La otra testigo que compareció en la audiencia fue Fernanda García, de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI). Se explayó hacia otros aspectos también técnicos. Dijo por ejemplo que el “conductor no fue capaz de mantener el dominio del rodado, no sabemos las causas que llevó a perder el control y derrapar”, afirmó.

Sin embargo, aportó otros datos considerados de gran interés como ser que el retiro de la unidad lo hizo un personal de Bomberos y recordó que hasta se fotografió que la dirección estaba en condiciones. “No tuvo fallas mecánicas”, enfatizó.

También la interrogaron sobre la velocidad que llevaba el autobomba al momento del choque y respondió que los peritos se basan en dos clases de cálculos y que, de acuerdo a lo analizado en la filmación, la velocidad fue de 31,92 kilómetros.

Para la audiencia del día 12 el Tribunal decidió autorizar que pueda verse la filmación del momento del choque, lo cual se considera podría ser esclarecedor.