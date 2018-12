El bono de fin de año también alcanzará a los trabajadores del Poder Legislativo

El gobernador Gustavo Valdés anunció el jueves un combo para alentar el consumo y mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores para el cierre del año. El bono de 6 mil pesos no sólo alcanzará a los agentes estatales activos y pasivos, también a los empleados del Poder Legislativo.

La medida contemplará a los trabajadores legislativos, con igual modalidad a la que anunció el mandatario provincial, según confirmaron ayer a El Litoral. Se prevé contemplará tanto a contratados como a personal de planta de dicho poder del Estado. Vale señalar, que aún no se difundió la resolución que establezca dicho pago, no obstante, está confirmado que saldrá próximamente.

El pago del plus se realizará en dos tramos. La primera cuota, de 2.500 pesos, se abonará con el aguinaldo en diciembre. La segunda, de 3.500 pesos, se pagará en enero. Con la liquidación de todas las medidas salariales, que incluyen los adicionales, SAC y sueldo, se inyectarán más de 4.160 millones de pesos a la economía local, de acuerdo con cálculos del Gobierno Provincial.

El jueves el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes confirmó el pago del plus de 500 pesos los días 6, 7 y 8 de diciembre; y del plus remunerativo de 4.500 pesos los días 12, 13 y 14 de diciembre. El segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) se pagará los días 19, 20 y 21 de diciembre. Allí también se implementará el primer pago del bono navideño.

Los días 26, 27 y 28 de diciembre se pagará el haber de dicho mes, tanto a trabajadores activos como pasivos. En tanto el segundo tramo del plus extraordinario navideño, de 3.500 pesos, se abonará en enero.

Por su parte, la interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), Lorena Lazaroff, confirmó que el bono navideño alcanzará a los jubilados provinciales. La modalidad de pago, además, será la misma que con los agentes activos en la administración pública de la Provincia.

Corrientes será una de las tres provincias de la región que abonará el plus extraordinario de fin de año. Misiones y Formosa anunciaron el pago del adicional, en consonancia con el pedido de Nación a las empresas privadas. También se sumaron la provincia de Buenos Aires y Jujuy.