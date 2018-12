Las Algodoneras se metieron en las semifinales

El miércoles por la noche Deportivo Mandiyú concretó su pase a las semifinales del certamen Oficial de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

En cancha de Lipton goleó 4 a 1 al elenco de Curupay A, garantizándose el primer lugar de la Zona B. Esa misma noche Peñarol venció 1 a 0 a las ya clasificadas Colchoneras de Robinson en el marco de la Zona A.

Ambos juegos correspondían a la quinta fecha y habían sido reprogramados, debido a la participación de las capitalinas en el Torneo Provincial.

Las otras semifinalistas ya clasificadas son las chicas de Popular A por la Zona A.

Quedando una sola plaza por definirse (para la segunda de la Zona B), se jugará hoy la séptima y última fecha eliminatoria:

Para hoy

Cancha de Libertad

19.00 Curupay B vs.

Quilmes (Zona B).

20.00 Libertad vs. Popular B (Zona B).

21.00 Deportivo

Mandiyú vs. Sportivo

(Zona B).

22.00 Curupay A vs.

Villa Raquel (Zona B).

Cancha de Lipton

19.00 Empedrado vs.

Peñarol (Zona A).

20.00 Dr. Montaña vs.

Popular A (Zona A).

21.00 Santa Catalina vs. Soberanía (Zona A).

22.00 Robinson vs. Lipton (Zona A).