Municipales a la espera de novedades por el adicional

Luego de que el Gobierno Provincial anunciase el pago de un bono navideño a trabajadores del Estado Provincial, desde los sindicatos que nuclean a trabajadores municipales de Capital, comenzaron a gestionar un plus de fin de año.

Hasta ayer, según confirmaron a El Litoral desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes Capital no hubo novedades por parte del Gobierno comunal en otorgar un adicional de fin de año. Por lo tanto, están a la espera de anuncios.

Semanas atrás, desde el propio Gobierno municipal habían informado que recibieron el pedido de un bono de fin de año pero que se analizaría, en función de recursos disponibles. No se descartaba una discusión en mesa paritaria.

Desde Aoem confiaban en la posibilidad de un adicional, considerando los antecedentes de conversaciones anteriores bajo esquema paritario.

Por otra parte, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Corrientes (Sitemco) se sumó a los reclamos por un bono de fin de año. “Esperamos que se cumpla el slogan de Nación, Provincia y Municipio, donde entendemos que si los dos primeros lo abonan, también lo merecemos porque también tenemos que ser parte de los beneficios”, expresó el referente del gremio al Matutino de Mega 24, Lucio Benítez.

Estos pedidos, a su vez, tampoco tuvieron respuestas. El sindicalista planta un cartel frente al Concejo Deliberante para reclamar este beneficio.

Por otra parte, el plus navideño se abonará a empleados provinciales en dos tramos, uno de 2.500 pesos en diciembre con el aguinaldo, y otro de 3.500 pesos en enero. Alcanzará, además, a trabajadores del Poder Legislativo (ver nota).