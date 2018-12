Ramírez Barrios apuesta al potencial de Regatas

Regatas Corrientes cayó como local frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 79 a 78, en el debut en la Liga Nacional de Básquet, abriendo así una nueva temporada liguera con derrota. Tras el juego, el correntino Fabián Ramírez Barrios se mostró optimista, y dijo que, “tenemos que confiar mucho en nuestro potencial”.

Tras el debut y la caída frente a Gimnasia, Fabián Ramírez Barrios, el subcapitán del “Fantasma”, se mostró optimista a pesar de no poder ganar en el debut y dijo que, “tenemos que confiar mucho en nuestro potencial, porque yo creo que aun jugando sin el nivel que podemos mostrar, tuvimos la última pelota para ganar, así que eso habla mucho del potencial que tenemos”.

El autor de 10 puntos en el juego, que convirtió dos triples claves para que en un momento Regatas llegué a empatar, continuó: “Tenemos que tratar de mantenernos durante los 40 minutos, ser más agresivos en defensa sobre todo, y en ataque dejar que fluya la ofensiva, pasarnos la pelota y encontrar siempre la mejor opción, que cuando lo hacemos, siempre encontramos un buen pase y un buen tiro”.

En cuanto a la cuestión de las derrotas en casa, las cuales Regatas lleva 3 al hilo, el correntino habló de ello sabiendo que la localía es una condición de la cual hay que sacar provecho. Al respecto señaló: “Tenemos que ser más concientes de que en casa no podemos perder más, tenemos que hacernos fuertes”.

“De local debemos marcar siempre el ritmo, y que los rivales jueguen incómodos, que no puedan hacer su juego”, afirmó Ramírez Barrios, en consonancia de que justamente los tres últimos juegos de local fueron derrotas para los “remeros”.

Por otra parte, en cuestión de lo que se viene en el futuro cercano, el ala pivote de 28 años habló sobre la venidera gira, y dijo que, “ahora tenemos una gira con dos equipos que tienen mucha juventud, que tienen hambre, que van a salir a jugar desde el minuto cero, que ya lo demostraron en el Súper 20, así que tenemos que salir y tratar de traer uno a casa y recuperar el partido perdido” sostuvo.