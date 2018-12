Senado: convocan al equipo económico provincial para analizar el Presupuesto 2019

La comisión de Impuesto y Presupuesto, de la Cámara de Senadores, que preside el radical Noel Breard convocó al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, para analizar el proyecto de Presupuesto 2019. La reunión se llevará a cabo el miércoles a las 10. El oficialismo busca emitir un despacho para que la iniciativa sea tratada el jueves.

Breard anticipó: “Nosotros tenemos que construir los dos tercios para el endeudamiento, tenemos toda la documentación de qué se quiere financiar, tenemos una autorización para endeudarnos con dos tercios, si hay que usar se usa y si no, no se usa el empréstito”.

En ese mismo sentido el legislador del oficialismo explicó que “es un presupuesto racional, equilibrado, el 50% de usa para sueldos, la coparticipación aumenta de 5 mil millones a 8.900, supera la inflación, aumenta un 200% la obra pública, son datos objetivos para trabajar”.

Breard insistió en declaraciones a Radio Dos: “Tenemos un plan A y un plan B, le vamos a encontrar una salida racional, el oficialismo busca aprobar el presupuesto pero no a cualquier costo, tenemos que ver cómo nos conviene aprobar, con o sin endeudamiento. Veremos”.

El Presupuesto 2019 fue aprobado en la primera sesión extraordinaria de Diputados. El oficialismo logró 21 votos para la aprobación de créditos, por 7 mil millones. Sólo el peronismo se opuso.

En la Cámara baja, votaron a favor del Gobierno, los legisladores del Partido Nuevo, la liberal Ana Pereyra (que ingresó a la Legislatura a través de la boleta del PJ) y el radical que responde a Nito Artaza, Diego Pellegrini.

En el Senado, la cuestión es distinta. El oficialismo necesita 10 votos para la aprobación del empréstito. Sólo tiene 8.

Depende de Nora Nazar, del Panu, y del acompañamiento o ausencia de un peronista.

Todo indica que podría ser Roberto Miño, vicepresidente segundo del Senado, quien vote a favor de los créditos o al menos se ausente en el debate.

La Ley de Leyes provincial contempla gastos e inversiones por más de $68,4 mil millones para el ejercicio 2019. En cambio, la Ley de Leyes 2018 preveía fondos por $47.275 millones. Por lo tanto, para el próximo año la diferencia será de $21.201 millones, un 44,85 por ciento más.